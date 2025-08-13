La Municipalidad de Zonda vive días agitados tras revelarse que una importante cantidad de empleados no estaba cumpliendo con sus funciones. Según informaron los concejales, de los 238 trabajadores registrados en el municipio, solo entre 50 y 60 asistían habitualmente a sus tareas.

La situación cambió drásticamente esta semana, cuando 100 empleados que no se presentaban desde hacía tiempo acudieron a sus puestos tras recibir intimaciones. La encargada del área de Personal confirmó la asistencia de este grupo y explicó que aún restan notificar y ubicar en funciones a otros agentes que permanecen sin tarea asignada.

Entre los empleados del municipio se encuentran familiares directos del actual intendente Juan José Atampiz y del exintendente y actual diputado Miguel Atampiz (hermano de Juan José). Los salarios de estos puestos oscilan entre los 500.000 y los 800.000 pesos mensuales.

Las denuncias también señalaron que algunos de los ausentes no se presentaban a trabajar desde hace al menos dos gestiones. De no completarse las presentaciones acordadas durante la semana, el caso podría llegar al Tribunal de Cuentas para su intervención y para normalizar la situación laboral en la comuna.