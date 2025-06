A una jornada de la movilización que llevará al peronismo a las puertas de Comodoro Py en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron en contra del pedido de prisión domiciliaria solicitado por su defensa. El rechazo se produjo a través de un dictamen de diez páginas presentado ante el Tribunal Oral Federal N°2, que ahora deberá resolver si concede o no el beneficio a la expresidenta, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

La solicitud de arresto domiciliario fue presentada por la defensa de Fernández de Kirchner tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema la semana pasada. Sin embargo, los fiscales consideraron que los argumentos expuestos no son suficientes. En particular, señalaron que la expresidenta no alegó razones de salud que justifiquen el cumplimiento de la pena fuera de una unidad carcelaria.

Respecto a su edad (actualmente tiene 72 años), Luciani y Mola indicaron que el Código Penal establece que la Justicia puede otorgar el beneficio a personas mayores de 70 años, pero no está obligada a hacerlo. Para respaldar su postura, recordaron un antecedente reciente: el caso del exministro de Transporte Ricardo Jaime, a quien el mismo juez Jorge Gorini le denegó la prisión domiciliaria a pesar de haber cumplido 70 años. “La edad es condición necesaria, pero no suficiente”, señalaron en el escrito.

Además, la Fiscalía descartó que exista una amenaza concreta a la seguridad de la expresidenta que justifique evitar su detención en una cárcel. A pesar del intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló a centímetros del rostro frente a su domicilio en Recoleta, los fiscales aseguraron que el riesgo puede ser controlado dentro del sistema penitenciario.

Según el dictamen, el régimen de prisión domiciliaria debe ser considerado “una excepción” y no puede concederse de manera automática. También recordaron que el Ministerio de Seguridad de la Nación propuso una serie de centros de detención adaptados para custodiar adecuadamente a Fernández de Kirchner, aunque la defensa no tuvo acceso al listado de esas ubicaciones, lo que motivó otra controversia judicial.

“La defensa no ha demostrado, ni se advierte, que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante”, concluye el escrito firmado por Luciani y Mola, fiscales centrales de la causa que mantiene en vilo al escenario político argentino.

Ahora, la decisión final sobre el futuro de Cristina Kirchner recae en manos del Tribunal Oral Federal N°2, compuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. Su fallo se espera en las próximas horas, en medio de un clima de tensión política y judicial, y con una masiva manifestación en marcha convocada por sectores del peronismo en defensa de la exmandataria.