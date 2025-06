El histórico dirigente justicialista José Luis Gioja sorprendió con su faceta más personal durante una entrevista en el programa Entre Vistas de Canal 13. Lejos de la retórica política, habló de sus miedos, la muerte y hasta de su pasión futbolera.

Cuando le preguntaron si le tiene miedo a algo, Gioja respondió con sinceridad que “no, qué sé yo. No, te diría que no. Tampoco me voy a hacer el macho, pero cosas particulares no… No me gusta el invierno, si vos querés que te diga algo.”

Pero el exgobernador habló sobre la muerte: “A la muerte no le tengo miedo porque cuando venga o cuando viene, viene. No le tengo miedo a cosas así. En el diablo me porto bien, así que no.”

Sin embargo, dejó salir a la luz que existe algo que sí le incomoda particularmente: “¿Que Racing pierde una final con Independiente? Eso no me gusta, pero no es tener miedo. Eso no es tener miedo”, dijo y a modo de reflexión aseguró que si pudiera volver el tiempo atrás, “creo que haría lo mismo que hice porque esta es una vocación que creo que es innata de cada uno. Si no pudiera hacer esto, tal vez haría otras cosas.”