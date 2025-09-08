Poco después de que el frente Fuerza Patria, que lidera el peronismo, le ganó por más de 13 puntos a la LLA en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, referentes justicialistas de San Juan festejaron la victoria y felicitaron al gobernador Axel Kicillof.

Cristian Andino, el exintendente de San Martín que lidera la lista de candidatos a diputado nacional por Fuerza San Juan, se pronunció tras el triunfo justicialista.

Andino aseguró que este resultado fue: "Un freno al ajuste, los gritos y los insultos. Un sí al diálogo, al respeto y al federalismo". El triunfo del Frente Fuerza Patria en Buenos Aires marca un mensaje claro, la Argentina le dice basta al ajuste, a los gritos y a los insultos como forma de hacer política, y dice sí al diálogo, al respeto y al federalismo".

“Este resultado refleja lo que escucho en cada rincón de San Juan: familias sin trabajo, comercios que venden menos, hoteles vacíos, la obra pública paralizada, abuelos y abuelas tristes porque no llegan a fin de mes, personas con discapacidad que ven recortadas sus prestaciones, y niños y niñas que se atienden en hospitales como el Garrahan, que también sufren el ajuste”, aseveró el sanmartiniano.

“Hoy en Buenos Aires se encendió una señal de esperanza, y como candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, me comprometo con toda mi fuerza a trabajar por una Argentina y una provincia que recupere el empleo, el desarrollo, la obra pública, y un Estado que cuide a los más vulnerables, para que vuelva la alegría y el futuro para todos y todas”, cerró el candidato.

El chimbero Fabián Gramajo, candidato en tercer lugar de la lista de Fuerza San Juan, aseguró: FELICITACIONES AL PUEBLO DE BUENOS AIRES POR PONERLE UN FRENO A MILEI EN LAS URNAS. La derrota de LLA en Buenos Aires es un mensaje claro: la gente le dijo BASTA.

Basta de despidos y salarios que no alcanzan", aseveró el dirigente

“Basta de jubilados que no llegan a fin de mes. Basta de universidades desfinanciadas, de la salud abandonada. Basta del insulto y la agresión. Argentina necesita otra cosa. San Juan necesita otra cosa”, disparó Gramajo.

En el final agregó: "Con aciertos y errores, el justicialismo sigue siendo la opción para frenar este modelo de abandono. Lo hacemos con humildad, con respeto, pero también con firmeza.

Frente al agravio y la agresión, elegimos poner la cara, el cuerpo y, sobre todo, el corazón por nuestra gente. Y ahí seguiremos estando".

Por su parte, el exgobernador Sergio Uñac se expresó en X tras conocerse la amplia victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas en Buenos Aires. En un posteo totalmente celebratorio, el exgobernador destacó la gestión del gobernador bonearense Axel Kicillof y lo felicitó.

"Hoy los vecinos de la Provincia de Buenos Aires volvieron a ratificar con firmeza y en las urnas, la confianza en la gestión de @Kicillofok. Felicitaciones Axel y, en vos, a todo el armado provincial del Frente que triunfó en estas elecciones bonaerenses", comenzó expresando en su posteo en X.

Uñac aseguró que este resultado es una muestra de cómo el pueblo argentino le puso un freno a las políticas de ajuste aplicadas desde diciembre del 2023 por el gobierno libertario. "Con estos resultados vemos como el pueblo argentino le pone un freno a un gobierno nacional de crueldad y a los gobiernos provinciales que son cómplices, que se hacen los distraídos ante el brutal ajuste que sufre el pueblo argentino", expresó el pocitano.

Para cerrar el posteo, Uñac apeló a la unidad del peronismo para hacerle frente a Milei a nivel nacional. “Con la unidad de todos vamos a volver a poner en marcha el desarrollo y el progreso de nuestra Patria. Por nuestros jóvenes, por las personas con discapacidad, por nuestros abuelos, por las familias trabajadoras, para que vuelvan los sueños, la obra pública y el empleo, hoy más que nunca: Fuerza Patria, Fuerza San Juan!”