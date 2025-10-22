Los sanjuaninos votarán con Boleta Única de Papel por primera vez en el país: los detalles

El próximo domingo 26 de octubre, los sanjuaninos volverán a las urnas para renovar las bancas de diputados nacionales que representan a la provincia en el Congreso. En esta elección legislativa, se pondrá en marcha por primera vez en todo el país el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), establecido por la Ley 27.781, sancionada en 2024 como parte de la reforma del Código Electoral Nacional.

A diferencia del formato tradicional, la BUP concentra en una sola hoja todas las listas y partidos que participan en la elección. En cada mesa de votación, el elector recibirá la boleta firmada por la autoridad correspondiente, junto con una lapicera negra para marcar su elección dentro de los casilleros dispuestos. Luego de hacerlo, deberá doblar la boleta para preservar el secreto del voto, mostrarla brevemente a las autoridades y depositarla en la urna.

El nuevo mecanismo reemplaza al sistema de boletas partidarias separadas y permite marcar una única lista completa según la categoría. Con esta innovación, el Gobierno busca evitar el robo de boletas, los errores de impresión y el uso de partidos sin representación real, conocidos como “sellos de goma”.

Cómo será la BUP

En San Juan, la BUP incluirá en un solo documento la oferta de los nueve frentes y partidos que compiten por las tres bancas de diputados nacionales que deben renovarse porque están cumpliendo el mandato. Se trata de los escaños que ocupan los peronistas Walberto Allende, Fabiola Aubone y María de los Ángeles Moreno por el partido Producción y Trabajo.

Cada boleta contará con casilleros verticales diferenciados donde figurarán los nombres y logos de las agrupaciones. Además, en cada mesa habrá un afiche informativo con el detalle de todas las listas para facilitar la elección del votante.

Otra diferencia es que esta vez no habrá un cuarto oscuro, sino que se instalarán estructuras de biombos en donde el elector deberá poner una marca (una tilde o una cruz) dentro del recuadro blanco correspondiente a la lista que eligió.

Paso a paso para votar

Presentar el DNI ante la autoridad de mesa. Recibir la Boleta Única de Papel y el bolígrafo. Marcar la opción elegida en el casillero deseado. Doblar la boleta con la impresión hacia adentro. Depositarla en la urna. Firmar el padrón, recibir el DNI y la constancia de votación.

Voto nulo

De acuerdo con el Decreto 915/2024, el voto será válido cuando se utilice una boleta oficializada y las marcas sean claras y estén dentro del casillero blanco correspondiente. Si no se marca ninguna opción, el voto se contabilizará como en blanco.

Por el contrario, se considerará nulo cuando se utilice una boleta no oficial, se marquen varias agrupaciones para la misma categoría o la papeleta presente roturas o inscripciones que impidan identificar la elección.

Documentos habilitados

Están habilitados los siguientes documentos:

DNI tarjeta, incluso si figura la leyenda “no válido para votar”.

DNI libreta celeste o libreta verde.

Libreta cívica.

Libreta de enrolamiento.

Las autoridades recomiendan presentarse con el documento que figura en el padrón o con una versión más actual, pero nunca con una anterior. Además, el DNI debe presentarse en formato físico, no digital.

Con la implementación de la Boleta Única de Papel, el proceso electoral incorporará un cambio histórico que busca modernizar el sistema, garantizar la igualdad de condiciones entre partidos y reducir los conflictos habituales en los comicios.