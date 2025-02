Luego de una extensa reunión de reanudación de la paritaria entre el Gobierno y los sindicatos docentes, y tras el nuevo ofrecimiento que hizo el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, los representantes de los trabajadores rechazaron del plano el nuevo ofrecimiento y crece el descontento.

El gobierno ofreció un incremento en los sueldos del mes de febrero según el índice de precio del consumidor (IPC) del mes de enero, acumulativo al valor de enero. Para el mes de marzo un incremento en los sueldos de acuerdo al IPC del mes anterior y acumulativo también al mes de febrero. Además, se propuso un incremento en el ítem docente denominado E60, pasando de 37 puntos a 39 puntos. En cuanto al ítem de Conectividad, un incremento del 20%, un incremento de las asignaciones por salario familiar, en un 7,69%, tanto en el valor del salario como en los tramos de sueldos que se utilizan para su cálculo y por otro lado, en el mes de febrero se abonará también lo correspondiente al Equipamiento Docente, que es un pago anual que se realiza al principio del ciclo lectivo.

Ante esta propuesta, los sindicatos docentes UDA y AMET mostraron el descontento y expresaron rechazo de lo ofrecido.

Desde UDA, Karina Navarro sostuvo que ‘lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo porque la patronal no tiene la intencionalidad de diálogo’, sostuvo y añadió que ‘al gobierno provincial no le interesa si comemos o si llegamos a fin de mes, o cumplimos con el pago de nuestros servicios. La patronal pidió un cuarto intermedio para elaborar una contrapropuesta basada en todas las solicitudes que le acercamos al gobierno, que salieron de la reunión de delegados. La misma consistió en una contraoferta de 5 mil pesos para conectividad. Este gobierno no tiene la intención de negociar, para ellos es más fácil usar la estrategia de cerrar la paritaria y mandarnos al mes de abril y liquidar arbitrariamente nuestros salarios, sin darnos la oportunidad de seguir dialogando para obtener para febrero una mejor oferta salarial. Pretenden dejarnos sin el último espacio para la defensa de nuestros derechos’.

Por su parte, desde el representante de los docentes de escuelas técnicas, Daniel Quiroga, dijo que ‘es insuficiente como lo manifiesta lo expresado por los gremios en el acta paritaria’ y agregó solicitaron que ‘nos reuniéramos en marzo para que tratemos el sueldo de marzo y de abril, al cual las autoridades se opusieron’.

Mientras que UDAP, tras finalizar la reunión, mostraron el rechazo a través de las redes sociales y convocaron a plenario para este jueves en horas de la mañana, algo que se concretaba al momento de la realización de esta nota.

Con este panorama, los sindicatos de igual modo comunicarán a los delegados, aunque la decisión y apreciación de los gremialistas es contraria al ofrecimiento del Gobierno.