Tal como había anticipado, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario y la declaración de emergencia en salud pediátrica, iniciativa impulsada por los trabajadores del Hospital Garrahan. Ambos sectores anunciaron movilizaciones en distintas ciudades del país para presionar de cara al debate en Diputados, donde la oposición intentará construir una mayoría especial que revierta la decisión presidencial.

El Ejecutivo también tiene previsto bloquear otro proyecto sensible: la distribución automática del 1% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias, a pesar de la reunión reciente entre el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, y gobernadores aliados.

Para revertir los vetos, la oposición necesita alcanzar dos tercios del recinto, es decir, 172 votos con asistencia plena. Los antecedentes de agosto marcan la dificultad del desafío: el financiamiento universitario logró 158 apoyos y la emergencia pediátrica 159, aunque solo esta última alcanzó la mayoría especial. En caso de repetirse ese resultado, la definición pasará al Senado, donde la oposición tiene mayor margen.

El mes pasado ya se había registrado un antecedente mixto: se revirtió el veto a la emergencia en discapacidad con 172 votos, pero el oficialismo retuvo la iniciativa previsional con 160 apoyos. Ese equilibrio volverá a ponerse a prueba el miércoles 17, en una sesión que podría dividirse en dos jornadas, la segunda, el 24 de septiembre, para tratar por separado los proyectos.

En paralelo, el Gobierno busca contener a sus aliados. En Casa Rosada, Guillermo Francos, Luis Caputo y Catalán recibieron a tres gobernadores cercanos: Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). La presencia del ministro de Economía fue leída como una señal de respaldo financiero, aunque el veto a los ATN golpea tanto a mandatarios oficialistas como opositores.

La estrategia, sin embargo, enfrenta fisuras. Provincias Unidas, con cinco gobernadores, entre ellos Ignacio Torres (Chubut), empieza a marcar distancia del oficialismo. Lo mismo ocurre con los peronismos de Salta, Catamarca y Tucumán, que se apartaron definitivamente de la Casa Rosada. A ese bloque se suma el malestar de Río Negro por la misma cuestión de los ATN. En conjunto, controlan 22 votos decisivos que podrían inclinar la balanza en el ajustado tablero parlamentario.

Fuente: Ámbito