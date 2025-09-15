Luego de que finalice la cadena nacional por el Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei viajará a Paraguay para una visita de Estado. El mandatario libertario partirá a las 23 para reunirse con su par Santiago Peña y dar un discurso en la CPAC.

En la comitiva figura Karina Milei. La agenda completa contemplará el encuentro con el presidente paraguayo y el discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que ocurrirá el miércoles.

La anterior visita del presidente libertario ocurrió en abril. En esa oportunidad, también compartió un almuerzo con Peña, con quien, desde el comienzo de la gestión, ostenta excelente sintonía política. En el país, el encuentro fue en julio, en el marco de la Cumbre del Mercosur.

Desde la Casa Rosada ratificaron a este medio a las 18 del lunes que “por ahora” la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, será parte de la comitiva para Paraguay. La hermana del Jefe de Estado viene de faltar por primera vez a un viaje al exterior (a Estados Unidos) en medio del escándalo por los audios y supuestas coimas en el área de Discapacidad.

El viaje a Paraguay iba estaba planificado inicialmente como un ida y vuelta en el día, pero de acuerdo a la agenda difundida por el portavoz, Manuel Adorni, este lunes, Milei permanecerá allí por un día y medio.

Arrancará por su participación en la CPAC y seguirá por la visita oficial que concluirá recién el miércoles, con unas palabras en la Sesión de Honor del Congreso Nacional paraguayo frente a los legisladores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Milei volverá al país entonces en plena sesión especial del Congreso para insistir con las leyes vetadas sobre financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, entre otras iniciativas.