En el marco de una nueva conmemoración del natalicio de Federico Cantoni, fundador del Partido Bloquista y figura central en la historia política de San Juan, el presidente del partido, Luis Rueda, compartió en Canal 13 una reflexión sobre el legado del histórico dirigente y el presente del movimiento político provincial.

“Federico Cantoni es nuestro legado y es la historia de nuestro partido”, afirmó Rueda en diálogo con Buen Día Día. En esta fecha especial, explicó, “todo el arco de seguidores del partido Estrella recuerda el legado y la figura de don Federico”.

Cantoni, médico de formación, fue un político revolucionario para su época. Fundó el bloquismo entre los 23 y 25 años y dejó una huella imborrable en San Juan y en la Argentina. “Fue un visionario, un reformista que en 1927 impulsó una nueva Constitución provincial que garantizó derechos inéditos hasta entonces, como el voto femenino”, remarcó Rueda.

La trayectoria de Cantoni es extensa: concejal de la capital, diputado y senador provincial, constituyente en la reforma del '27, dos veces gobernador de San Juan, senador nacional y embajador argentino en la ex Unión Soviética. “Trascendió el ámbito provincial. Pensó una provincia con derechos, con justicia social y cercanía con la gente. Es un orgullo haber tenido a Federico Cantoni como fundador de nuestro partido”, destacó.

El partido continúa con actividades que buscan mantener vigente el espíritu cantonista, integrando a las nuevas generaciones. “Este fin de semana realizamos un encuentro con históricas dirigentes del partido, mujeres que aún conservan el recuerdo intacto de los hermanos Cantoni. También hicimos una actividad con la juventud, celebrando el cumpleaños del partido y repasando su historia”, indicó Rueda. “Mi tarea como presidente es que el cantonismo siga vigente, tanto en los mayores como en los jóvenes”, añadió.

Candidaturas testimoniales y futuro electoral

Consultado por la posibilidad de candidaturas testimoniales, un debate reavivado en el plano nacional, Rueda fue claro: “Si alguien es elegido por la gente, debe asumir su responsabilidad. No se puede jugar con la expectativa de los votantes. Si me postulo a un cargo, lo asumo. Es lo que corresponde”.

Sobre su situación particular, como actual diputado provincial, aclaró: “Si se diera el caso de integrar una lista nacional y ser elegido, asumiría el cargo. En su momento renuncié a una banca nacional por una interna partidaria, pero si me presento ahora, me hago cargo”.

En cuanto al armado electoral de cara a las elecciones de octubre, el presidente bloquista confirmó que hay conversaciones en curso: “Estamos trabajando en la construcción de un frente donde el bloquismo se sienta identificado y que represente los intereses de San Juan. Si hay una buena propuesta del oficialismo provincial, ¿por qué no acompañarla?”

Frente a la posibilidad de que el Partido Bloquista no tenga representación en las listas, Rueda defendió el lugar del partido en el esquema político sanjuanino: “Somos un partido con 30.000 afiliados. Siempre hemos defendido los intereses de la provincia y nuestras decisiones se toman en conjunto. Lo importante es que la propuesta tenga sentido para San Juan, más allá de ideologías nacionales”.

Rueda también respondió a los cuestionamientos de dirigentes como Juan Gabriel Sancasani, quien se incorporó a La Libertad Avanza. “Respeto las decisiones personales, pero no me gusta cuando se critican sin argumentos. La conducción del partido está compuesta por representantes de los 22 distritos y se toman decisiones colectivamente. Las críticas sin fundamentos solo buscan dañar”, dijo. "Más allá de la ideología, necesitamos dirigentes que se pongan la camiseta de San Juan”, concluyó.