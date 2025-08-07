En medio del nuevo reordenamiento político de San Juan, Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista, salió al cruce de las críticas y defendió con firmeza el lugar que hoy ocupa su fuerza dentro del frente oficialista Por San Juan, liderado por el gobernador Marcelo Orrego. “Me decían traidor cuando fui parte del Gobierno. Yo siempre he sido leal a lo que acordamos dentro del partido, lo hicimos de forma orgánica”, afirmó.

Rueda cuestionó que históricamente, en cada discusión interna del peronismo, “me acusaban de intruso, de bloquista, como si eso fuera un problema”. Sin embargo, recordó que en 2015, cuando Sergio Uñac formó el frente Todos, también recibió críticas: “A Uñac le decían Uñacri”, en referencia a los cuestionamientos por su cercanía con sectores del macrismo en ese momento.

“Decidimos acompañar a Uñac porque pensamos que era lo mejor para la provincia”, explicó, al justificar los alineamientos que ha tenido el bloquismo en los últimos años. Rueda insistió en que la fuerza centenaria siempre ha priorizado el bienestar de San Juan, y que sus decisiones políticas responden a esa lógica.

El titular del Partido Bloquista remarcó que la fuerza tiene una bajada de línea estrictamente provincial, por lo que evita inmiscuirse en las disputas nacionales. “Nos hemos corrido de las cuestiones nacionales, sin criticar a ningún gobierno. El bloquismo es un partido provincial y vamos a acompañar a Orrego para que gestione cosas para San Juan”, señaló.

“Nos pareció que Orrego era lo más cercano a los sanjuaninos y por eso estamos en ese frente”, agregó. En esa misma línea, subrayó que el apoyo al actual mandatario no es una imposición sino una elección basada en coincidencias de gestión y visión de futuro.

Rueda también se refirió a las conversaciones que mantuvieron con dirigentes de La Libertad Avanza, aunque aclaró que “con el justicialismo teníamos diferencias” y que la decisión fue respaldar una opción provincial.

“Hemos hablado con José Peluc y lo respeto. Pero si uno se pone a revisar, Peluc estuvo con Basualdo de Producción y Trabajo, y también con Uñac cuando lo nombraron en el Enacom. Es un dirigente que ha armado opciones distintas a lo largo del tiempo, y eso está bien, pero los que estamos en política debemos tener códigos”, sentenció.

Por otro lado, Rueda reconoció que el Bloquismo planteó tener representación en las listas nacionales, aunque aclaró que no fue una condición para integrarse al frente oficialista. “Tenemos dirigentes con peso para defender a los sanjuaninos a nivel nacional, pero no era una condición. Orrego decidió armar un frente más local, para acompañar lo que sea bueno para San Juan”, expresó.

Rueda se mostró convencido de que el camino actual “responde a lo que siempre defendió el partido: la defensa de los intereses de San Juan por encima de cualquier interna partidaria”.