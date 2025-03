El expresidente de la Nación y actual líder del PRO, Mauricio Macri, criticó a Javier Milei por el DNU que firmó para avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por su accionar ante lo sucedido en Bahía Blanca con el temporal que se cobró la vida de al menos 17 personas.

El expresidente apoyó el nuevo acuerdo con el FMI, pero cuestionó la decisión de Milei de establecerlo a través de un DNU y no elevarlo al Congreso para su tratamiento. ‘Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza’, sentenció Macri en la inauguración de Expoagro desde San Nicolás.

Las críticas de Macri apuntaron a la decisión de Milei de no pasar por el Congreso para firmar el acuerdo. En esa sintonía, planteó: ‘Sería bueno volver a poner el Presupuesto sobre la mesa’.

El líder del PRO también criticó al Gobierno por el freno de la obra pública y le reclamó a Javier Milei que se reúna con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para avanzar en la reconstrucción de Bahía Blanca.

‘Les mando un abrazo enorme a los bahienses, vimos lo que pasó. Cuando escucho a veces: “El cambio climático es un invento”, digo: “señores, cuidado”. Espero que el trabajo en conjunto del municipio, primero, la Provincia, después, y con ayuda de Nación, empiece la reconstrucción de Bahía Blanca, que va a ser lenta’, señaló el expresidente.

Macri, sostuvo: ‘Creo que no hay más remedio, por más que lo entienda a Milei, que sentarse con Kicillof sea algo no muy agradable. Pero no hay más remedio, Kicillof es el gobernador hoy’.