En un mensaje que generó repercusión política, el expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, expresó su respaldo al Gobierno de Javier Milei, pero al mismo tiempo pidió abrir una instancia de diálogo nacional tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Necesitamos que después del 26 el Gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad. Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar”, publicó el exmandatario en sus redes sociales.

Macri planteó que es fundamental construir una nueva mayoría política, que no esté integrada solo por miembros de una fuerza, sino también por legisladores de distintos espacios dispuestos a acordar metas comunes. “Empecemos por lo más importante: la Ley de Presupuesto. Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos”, subrayó.

El posteo, titulado “Ahora hay que arrancar y crecer sin parar”, repasó los logros económicos alcanzados por la gestión libertaria. “Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación. Después de importantes sacrificios, el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre”, afirmó el líder del PRO.

Y añadió: “Si lo comparamos con la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández, los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer”.

Sin embargo, Macri advirtió que “la estabilidad no alcanza” y que es tiempo de pasar del orden macroeconómico al crecimiento real. “La gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”, sostuvo.

En el tramo final de su mensaje, el expresidente enfatizó su compromiso político con el proceso de reformas: “Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer. El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar”.

Rápidamente, el asesor presidencial Santiago Caputo respondió al mensaje a través de X (ex Twitter): “Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente Milei lidera”.