Mallea pronosticó un escenario de tercios, pero con una caída de LLA

El dirigente justicialista Rogelio Mallea pasó este viernes por el programa de Canal 13, “Todos Vivos” para charlar sobre la campaña de las legislativas. El experimentado peronista pronosticó un escenario de tercios, pero con La Libertad Avanza (LLA) en baja.

"No estamos viendo el escenario que algunos optimistas del oficialismo ven, que sería un 2-1. Estamos viendo 1-1-1", aseguró y luego precisó que será importante en el tiempo que queda hasta 26 de octubre, estar atento a las estrategias de campaña, para entender cómo se ubican. "Hoy la disputa está entre el oficialismo local y el justicialismo y advertimos una clara baja en La Libertad Avanza, que va cayendo. Ya había caído hasta el 15 de julio el 15,4%, sin los actos de esta supuesta corrupción en PAMI como en Discapacidad", sostuvo.

"Siguen siendo competitivas todas las fuerzas", indicó Mallea, dejando en claro que, desde su punto de vista, los escándalos de presunta corrupción que está tratando de surfear el Gobierno Nacional, no perjudicarán tanto a LLA local.

El experimentado dirigente justicialista aseguró que el peronismo llegará mejor parado a la elección de medio término, teniendo en cuenta la dura derrota que sufrió en 2023. "Estamos ante un proceso de renovación y unidad. Se han dado todas las respuestas para que haya al menos unidad, que no la entendemos como un fin, sino como un camino. Esto es como la convivencia matrimonial, todos los días la tenemos que regar con amor. Todos los días tenemos que realizar acciones que fortalezcan la unidad partidaria", explicó.

Mallea defendió la lista y aseguró que el consenso triunfó hacia el interior del partido. "Es una lista que ronda la generación del poder en Argentina que está entre los 50 y 55 años, con probada capacidad y probada experiencia en la gestión. De los tres candidatos dos fueron intendentes y una es actualmente intendente. Son generaciones nuevas, es sangre nueva que viene a purificar un poco la política", sostuvo el justicialista.

Mallea señaló que en la campaña el máximo objetivo es captar el voto de aquellos y aquellas que en años anteriores los votaron y en 2023 los dejaron de votar. "Tenemos un núcleo duro y tenemos que apuntar a los que nos dejaron de votar", señaló.

Los elegidos que no representan

Mallea criticó la falta de capacidad del gobierno libertario para construir puentes con los otros sectores del abanico político nacional. "La política es el arte de lo posible y, a partir de ahí, uno tiene que redactar una agenda para no defraudar a su votante, pero también una agenda con aquellas otras representaciones que son minerías políticas que están representados en esta democracia representativa"

El dirigente justicialista aseguró que se dan casos de hombres y mujeres que son elegidos por el pueblo, pero que terminan por no representarlo. "El problema, el conflicto se da cuando tenes que manejar todas acciones. Uno puede hacer una campaña política, comprometerse a algo, seguir un relato, pero a la hora de gobernar se encuentra con otras realidades que obliga torcer un poquito el rumbo en búsqueda de consenso. Cuando no lo haces, te encontras totalmente apartado", sostuvo.