Un nuevo escándalo político sacude el Congreso de la Nación. El diputado nacional Facundo Manes, de Democracia para Siempre, denunció públicamente que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó minutos antes del inicio de la sesión especial que debate la ley sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

“El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”, publicó Manes en su cuenta de X (ex Twitter). “Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”, añadió.

La denuncia encendió la tensión dentro del recinto y generó inmediatas reacciones. El propio Martín Menem respondió desde sus redes: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”. Más tarde, salió del recinto para brindar una conferencia improvisada en el Salón de los Pasos Perdidos, donde negó rotundamente los hechos.

“Es absolutamente falso. Le gusta la cámara. Hay diputados a los que se les termina el mandato a fin de año y hacen lo que sea”, sostuvo Menem ante los periodistas.

El libertario también recordó un episodio anterior, cuando Manes denunció haber sido agredido por un asesor presidencial: “Hace seis meses vino a mi despacho llorando, diciendo que le habían pegado una trompada en el pecho. Revisamos todas las cámaras y no ocurrió nada. Ya mintió antes, y hoy vuelve a mentir”.

Menem explicó además que las imágenes que circularon en redes, en las que se lo ve hablar al oído de Manes, “fueron solo un saludo breve” y no un intercambio violento. “Le dije que la sesión iba a ser muy larga y que íbamos a necesitar paciencia”, aclaró.

Durante la sesión, otros diputados tomaron la palabra para respaldar o cuestionar a los protagonistas. Pablo Juliano, también de Democracia para Siempre, denunció que Menem “aprieta diputados en los pasillos” y pidió que la Cámara se expida sobre el episodio.

Desde el oficialismo, la diputada Nadia Márquez de La Libertad Avanza desmintió la versión de Manes: “Yo estuve ahí cuando se saludaron. Fue un saludo de segundos, nada más. No le dijo absolutamente nada. Salvo que Menem sea ventrílocuo, no sé cómo pudo decir tantas cosas en tan poco tiempo”, ironizó.

El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, también defendió al presidente de la Cámara: “Yo estaba ahí. Facundo Manes miente. Es un farsante y un canalla. Me da tristeza porque le tenía aprecio, pero lo que hizo es una canallada”.

En tanto, la diputada Lilia Lemoine sostuvo que existe un video que respalda la versión oficialista y comparó la denuncia de Manes con un caso anterior: “Hace lo mismo que la diputada Arrieta, que me denunció falsamente. Parece que los asesora la misma gente”.

El cruce entre Menem y Manes se produjo en medio de una sesión clave en la que la oposición busca limitar las facultades del presidente Javier Milei respecto al uso de los DNU, una herramienta que consideran sobrerregulada por el Ejecutivo.

Los bloques opositores acusan al Gobierno de haber “extralimitado” el uso de los decretos para modificar múltiples leyes a la vez, mientras que desde La Libertad Avanza y el PRO defienden su constitucionalidad y califican la iniciativa como un intento “golpista”.