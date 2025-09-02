El exvocal de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, criticó duramente el fallo del juez Alejandro Patricio Maraniello que dispuso “el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”. Según el exmagistrado, la resolución “es contradictoria en sus fundamentos” y constituye un caso de “censura previa”.

Maqueda, que integró el máximo tribunal durante 22 años hasta 2024, sostuvo que la decisión judicial se aparta de la doctrina histórica de la Corte en favor de la libertad de expresión. “No hay una fundamentación jurídica seria. La censura previa está prohibida en la Constitución, en los tratados internacionales y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Este fallo es lamentable y, como exjuez, me da vergüenza ajena”, señaló.

El exministro confía en que el fallo pueda ser revertido en una Cámara de Apelaciones e incluso, si llegara a la Corte Suprema, sería anulado en línea con sus precedentes. “Estamos ante un hecho casi inédito en la historia judicial argentina. La Corte siempre priorizó la libertad de expresión como garantía para los ciudadanos de conocer lo que ocurre en el Estado”, remarcó.

La medida cautelar fue apelada con el patrocinio de juristas como Roberto Gargarella, Ricardo Gil Lavedra, Sebastián Guidi y Hernán Gullco, quienes argumentan que los medios de comunicación afectados tienen legitimidad para recurrir la sentencia. Entre las críticas también se mencionó la falta de plazo definido y la amplitud de la prohibición, ya que al ser dictada erga omnes impacta en todos los medios.

Consultado sobre la posibilidad de un per saltum, Maqueda consideró que no será necesario, aunque reconoció que la herramienta existe. En el plano político, advirtió que la decisión judicial terminó generando el efecto contrario al buscado: “Intentaron silenciar el tema y lo multiplicaron. Los que se llenan la boca hablando de libertad hoy ponen el secreto de Estado por encima de la libertad de expresión”.

Para el exjuez, la resolución carece de sustento y contradice principios básicos del constitucionalismo argentino: “Es difícil encontrar un jurista que piense distinto. Por eso creo que este fallo tiene un corto recorrido y será revertido en breve”.

