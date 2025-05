Representantes de la Unión Europea estuvieron visitando la provincia de San Juan y las oportunidades de negocios fueron el motivo para entablar un fuerte contacto con el gobierno sanjuanino. Tras la llegada de los diplomáticos, Marcelo Orrego se expresó en relación a las posibilidades de que San Juan está bien visto en las principales potencias económicas para la toma de crédito externo.

“Con mucha humildad lo digo, porque nos cuesta mucho a los sanjuaninos administrar prioridades. Yo no tengo las mismas herramientas que tenían las otras administraciones, pero San Juan está en un lugar donde es sólido porque está ordenada financieramente, pero eso no significa absolutamente que no sobre nada. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Es que si uno ve las cuentas de fiscales, es muy importante que los organismos multilaterales vean a San Juan como un cliente sólido, que toma deuda y sabe que va a cumplir”, dijo el gobernador.

En el mismo sentido, Orrego sostuvo que “lo cierto es también es que es muy importante contar con las garantías de los fondos soberanos, eso lo establece Nación porque uno puede tomar, pero cuando se trate de algunos organismos multilaterales, es necesaria la aprobación de lo que era el Ministerio de Economía”.

“Ayer estuvo el embajador de la Unión Europea. Yo no lo digo, lo dice él y que lo diga el embajador de la Unión Europea, también replica en todos los estados que son parte de la comunidad de la Unión Europea”, analizó el mandatario sobre la visión que tienen de la provincia en el viejo continente.

Además, el gobernador destacó que esa visión la hacen “desde el punto de vista de saber lo que demanda el mundo y probablemente los resultados no se hacen de un día para el otro. Para usted, para nosotros, 10 años es mucho tiempo, pero la vida de los pueblos de 10 años de los estados no es mucho, es muy poco tiempo”.