El vicegobernador de San Juan y candidato a diputado nacional por el frente Por San Juan, Fabián Martín, pasó por los estudios de Canal 13 y dejó definiciones sobre la campaña, el rol de su espacio y los desafíos que enfrentará el Congreso. “Todo el trabajo que viene haciendo este equipo sería muy bueno poder ratificarlo con un buen resultado electoral”, expresó.

Martín reconoció que en un primer momento no quería dejar la vicegobernación, pero subrayó que la decisión se tomó para “poner en cancha a un candidato fuerte” y consolidar la propuesta provincial. “La clave era jugar sin un lineamiento nacional, muy lejos del kirchnerismo y separados de La Libertad Avanza. Hemos apoyado al presidente en muchas cuestiones, dándole gobernabilidad, pero también hemos tenido la firmeza de decirle que no en otras, como en el financiamiento a las universidades y los jubilados”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el frente busca ser una alternativa con “razonabilidad, diálogo y sin violencia verbal”. Y añadió: “El mileísmo y el kirchnerismo están tan en los extremos que a veces parecen lo mismo. A nosotros no nos va a pasar votar en contra de nuestras convicciones por un lineamiento nacional”.

El candidato también hizo referencia a la estrategia electoral del oficialismo provincial: “A los sanjuaninos les interesan primero las cosas que pasan en San Juan y después en el país. Vamos a apostar a que la buena imagen del gobernador se traduzca en votos. En un año y ocho meses hemos tenido que resolver muchas cosas, pero estoy convencido de que en tres o cuatro años más San Juan va a ser la provincia más pujante del país”.

Sobre la conformación de la lista, destacó el trabajo de consenso con el que los aliados de hace años del frente como son el PRO, Dignidad Ciudadana, ACTUAR y la UCR le dieron el mando a Marcelo Orrego para que acuerde y conforme el frente. “Entiendo que es una lista sumamente competitiva”, aseguró Martín y añadió respecto al nuevo socio que es el Partido Bloquista que venían trabajando desde enero de 2024 de manera conjunta y si bien no fue sencillo ponerse de acuerdo, lograron arribar a buen puerto. Cabe recordar que Federico Rizo, diputado provincial del bloque Bloquista, es el tercer candidato a diputado que presenta la nómina del oficialismo provincial.

En cuanto a su agenda legislativa en caso de llegar al Congreso, adelantó que buscará impulsar reformas estructurales: la previsional, para mejorar ingresos de los jubilados; la laboral, para generar más empleo formal; una norma que limite los privilegios sindicales; y una reforma tributaria que simplifique el sistema. “No es fácil resolver en un año y medio lo que no se hizo en décadas, pero queremos trabajar por una Argentina pujante y un San Juan pujante, donde reine la paz y no haya odios, porque el odio no lleva a ningún lado”, sostuvo.

Finalmente, Martín despejó cualquier duda sobre su candidatura: “Vengo con la intención de asumir, no va a ser una candidatura testimonial”, echando por tierra poda especulación de que sólo juegue con el fin de conseguir un buen resultado pero luego deje el lugar a un sucesor de su lista.