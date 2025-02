Este miércoles, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, brindó declaraciones sobre las repercusiones del escándalo en torno a la criptomoneda $Libra, que se desató luego de que el presidente Javier Milei publicara un mensaje en redes sociales recomendándola. La criptomoneda perdió valor en cuestión de horas, lo que generó denuncias por presunta estafa y un pedido de juicio político contra el mandatario.

En una entrevista, el mandatario sanjuanino opinó sobre la controversia y descartó que haya fundamentos suficientes para que prospere un juicio político.

“El tuit del presidente no fue lo más conveniente, pero de ahí a que esto configure un delito o justifique un juicio político, me parece que no da para tanto”, sostuvo Martín.

El vicegobernador destacó que: “Debemos dejar que la justicia investigue y que transcurran los días para conocer más detalles sobre el caso”, expresó.

Asimismo, Martín señaló que este episodio debería servir como una lección para el presidente Milei sobre la responsabilidad que conlleva su investidura y el impacto de sus declaraciones en redes sociales.

"Ojalá que el presidente aprenda de esta experiencia. Todos nos equivocamos, pero él debe ser muy cauteloso con lo que expresa, porque sus palabras tienen repercusión tanto a nivel nacional como internacional", afirmó.

Finalmente, aunque reconoció que las repercusiones del caso han sido significativas, reiteró su postura de que no existen fundamentos sólidos para que avance el pedido de juicio político contra Milei.