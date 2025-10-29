El panorama político dentro del oficialismo sanjuanino comenzó a reconfigurarse tras las elecciones legislativas del domingo. Uno de los protagonistas de ese nuevo escenario es el vicegobernador Fabián Martín, quien fue electo diputado nacional por Producción y Trabajo, pero ahora no confirmó si asumirá su banca en el Congreso.

“Voy a estar donde el gobernador me lo pida”, expresó Martín en una entrevista televisiva, marcando un giro respecto de lo que sostuvo durante la campaña, cuando había asegurado que no sería un candidato testimonial y que viajaría a Buenos Aires para representar a San Juan en el Parlamento nacional.

La declaración se produjo luego de que el oficialismo provincial quedara en segundo lugar detrás del PJ, pese a haber hecho una elección sólida. Antes de los comicios, el orreguismo esperaba un resultado que les permitiera obtener dos bancas en el Congreso (la de Martín y la de la ministra de Gobierno, Laura Palma), pero la diferencia final truncó ese objetivo.

En ese contexto, los planes comenzaron a recalcularse. De acuerdo a la publicación del medio Tiempo de San Juan, Martín al ser consultado en el programa De Sobremesa sobre qué hará en diciembre, evitó dar una respuesta definitiva: “El resultado también juega y condiciona. No es lo mismo haber ganado la elección que no haberla ganado. Hay que resetear”, explicó, sugiriendo que la decisión dependerá del gobernador Marcelo Orrego y del nuevo equilibrio político.

El vicegobernador remarcó además la necesidad de mantener la gobernabilidad en la provincia y cuidar la relación con el bloquismo, aliado clave en la Legislatura local. “El bloquismo nos dio gobernabilidad. Tenía tres diputados, ahora tiene cuatro. No podemos obviar esa cuestión”, señaló.

Aunque insistió en que su intención inicial fue asumir como diputado nacional, Martín dejó abierta la posibilidad de continuar en la Vicegobernación por los dos años que restan de gestión.

En caso de que decida no ocupar su banca en el Congreso, no será Laura Palma quien lo reemplace. Por la ley de paridad de género, el lugar debe ser ocupado por un varón, lo que habilitaría el ingreso de Rizo al cuerpo legislativo nacional.

Con el resultado electoral ya definido, en el orreguismo se impone la cautela. La decisión final de Martín (y el eventual movimiento de fichas en Producción y Trabajo) dependerá del análisis político que encabece el oficialismo puertas adentro en los próximos días.