El bloque peronista en el Senado, conducido por José Mayans, volverá a la carga esta semana con dos proyectos que ya tienen media sanción de Diputados: el aumento de fondos para las universidades y la declaración de emergencia para el Hospital Garrahan. Ambos comenzarán a tratarse este martes en plenarios de comisiones y podrían llegar al recinto el jueves, en una jugada que amenaza con darle otro golpe político al Gobierno.

La semana pasada, Mayans había intentado acelerar los tiempos convocando a las comisiones de Educación y Salud, presididas por Eduardo “Wado” De Pedro y Lucía Corpacci, y forzando a que la de Presupuesto se autoconvocara ante la resistencia de su titular, Ezequiel Atauche. Sin embargo, la maniobra se frenó por la oposición del radical Pablo Blanco y la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Desde la Casa Rosada admitieron que recién el miércoles se bajó la orden a los senadores aliados para bloquear la ofensiva opositora. “El peronismo nos iba a pasar por arriba si no se avivaban”, reconoció un legislador de Provincias Unidas al medio La Política Online. No obstante, el propio oficialismo reconoce que el margen de maniobra se achica: tras la derrota en jubilaciones y discapacidad, también se da por descontado que Milei perdió la pulseada por estas dos leyes.

“En el Gobierno pensaban planchar el Senado hasta después de octubre, pero ya no”, confiaron desde el PRO, donde además señalan que los decretos delegados de la Ley Bases también están en riesgo, desde la reforma de la Marina Mercante hasta la desjerarquización del Banco Nacional de Datos Genéticos y organismos como la Conabip.

Con este panorama, peronistas y radicales daban por hecho este lunes que los dictámenes favorables a universidades y Garrahan saldrán el miércoles en comisiones. El desafío será juntar 48 votos para aprobarlos en el recinto, ya que por reglamento se requieren dos tercios al no haber transcurrido los siete días entre dictamen y sesión.

El apuro tiene una explicación: el 27 de agosto comienza la campaña electoral, y será cada vez más difícil lograr que los senadores vuelvan a coincidir en Buenos Aires.

Si la sesión finalmente se concreta y los proyectos se convierten en ley, el escenario podría coincidir con el temario de Diputados, que este miércoles debatirá la reforma de la comisión $LIBRA, el rechazo a los vetos de jubilaciones y discapacidad, y las iniciativas impulsadas por los gobernadores.