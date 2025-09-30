La crisis económica que golpea a los argentinos también impacta en los sanjuaninos y hace algunas semanas se conoció en el proyecto del Presupuesto 2026 que presentó el presidente Javier Milei, que podría quitarse a San Juan del beneficio de Zona Fría, lo que ocasionaría la pérdida de subsidios en la facturación del gas que tienen los usuarios. Y durante la semana, se conoció que vecinos del departamento Iglesia se quejaron por los elevados montos de las boletas de electricidad. A raíz de esto, un intendente sugirió la idea de un beneficio en las tarifas en los departamentos más alejados.

Vecinos de Iglesia manifestaron que los montos en las boletas de la energía eléctrica se habían tornado impagables. El EPRE estuvo en el departamento y allí, el intendente Jorge Espejo anunció que, a través del Concejo Deliberante, quitarán el Cargo Único Municipal (CUM), de la factura de electricidad. Esto no significa que no lo pagarán los vecinos, sino que se hará de manera directa como se pagan impuestos municipales y no de manera indirecta como es en la boleta de la luz, que además queda atada de manera proporcionar al costo del consumo del servicio.

Espejo sostuvo en Canal 13 que esto en algunas ocasiones se debía a errores en las lecturas de los medidores, otras eran consumos elevados y otra justificación fue porque al no tener gas natural en el departamento, muchas casas la calefacción es por artefactos eléctricos.

Es a raíz de esto, que el intendente arrojó la idea de trabajarse en una ley provincial sobre las tarifas eléctricas en las zonas alejadas como los departamentos cordilleranos y que no tienen gas.

Espejo, señaló que “ahora todos los campos ahora tienen dueño, no es como antes”, con relación a que ya no es fácil conseguir leña como ocurría décadas atrás.

“Hay que trabajar en una ley provincial respecto de las taridas en una zona como Iglesia, Calingasta o Jáchal”, añadió el diputado. La intención es que se trabaje en un sistema que ocasione menor impacto en los bolsillos de vecinos de esos departamentos a los que no llega el gas natural.

En la oportunidad, se trataba de la creación de un Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas a fin de subsidiar los consumos de energía eléctrica para uso doméstico de los usuarios en los departamentos de áreas de frontera como Iglesia, Calingasta y Jáchal.

“Nosotros siendo diputados presentamos un proyecto relacionado con eso que llegó a instancia de ser analizado por el EPRE”, recordó el ahora jefe comunal de Iglesia.

La idea es que a través de la Provincia pueda encararse y por medio de una ley, la asistencia a los vecinos pueda llegar, como una forma de acompañar o aliviar la situación económica doméstica, sentida por la economía nacional.