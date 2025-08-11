El pasado viernes 8 de agosto, el presidente Javier Milei anunció dos medidas en cadena nacional. El objetivo es "blindar el equilibrio fiscal" y "penalizar el aumento del gasto".

Primero anunció que firmará una instrucción al Ministerio de Economía: A partir del lunes 11 de agosto, el Tesoro tendrá prohibido financiar el gasto primario a través de la emisión monetaria. La segunda medida será el envío de un proyecto de ley al Congreso: esta iniciativa busca penalizar los presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal.

Tras el anuncio, Canal 13 consultó a varios especialistas para analizar la constitucionalidad y viabilidad de estas propuestas. En primer lugar, el abogado Pedro Rizo, en una entrevista telefónica para el programa Mira Quien Habla, afirmó que la decisión del presidente "atenta contra el republicanismo". El profesional sostuvo que la única herramienta constitucional que tiene el Poder Ejecutivo para oponerse a una ley es el veto, y que "Milei sabe que es inconstitucional, pero también sabe que así le ha ido bien electoralmente".

Por su parte, el politólogo Aníbal Gutiérrez, también en el mismo programa, aseguró que "las medidas de Milei generan costos sociales muy sensibles". Gutiérrez calificó de "locura" la afirmación de que el aumento a los jubilados genera desequilibrio fiscal. Además, se refirió al ausentismo en las urnas, señalando que "el que no va a votar en la actualidad es por un desencantamiento de la política".

Finalmente, el abogado constitucionalista Oscar Cuadros, en el programa Todos Vivos, reiteró que las medidas anunciadas por el presidente "atentan contra la forma republicana de Gobierno". Cuadros fue escéptico sobre la segunda medida, asegurando que "no tiene viabilidad penalizar a los legisladores, sería poco probable".