Los medios trasandinos comenzaron a reflejar en las últimas horas la intención del gobierno chileno de adelantar la apertura del Paso de Agua Negra, el principal punto de conexión entre la Región de Coquimbo y la Provincia de San Juan. Según publicó el diario El Día de La Serena, las autoridades del vecino país “pisan el acelerador” para habilitar el complejo fronterizo antes de lo habitual.

El delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna, confirmó que el Ejecutivo chileno “tiene como prioridad abrir lo antes posible este paso”, y destacó los avances alcanzados para acondicionar el complejo internacional. “El interés del gobierno del presidente Boric es abrir antes que el año pasado, porque entendemos la importancia que tiene el turismo argentino para la economía regional”, señaló.

Luna explicó que los trabajos de preparación comenzaron apenas finalizó la temporada pasada, con la participación de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, SAG, Aduanas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). También indicó que se han destinado fondos para mejorar la infraestructura, la seguridad y las comunicaciones satelitales del centro fronterizo.

El funcionario recordó además que el año pasado se concretó por primera vez el transporte comercial de carga entre ambos países por Agua Negra, un hecho que consideró “un hito relevante en la relación bilateral”.

Por su parte, desde San Juan, la ministra de Gobierno Laura Palma reiteró que la provincia busca abrir el paso antes de lo habitual, aunque aclaró que la fecha definitiva dependerá de la coordinación binacional y de las condiciones climáticas. El objetivo, dijo, es habilitar el tránsito para el 1 de noviembre, anticipando en casi tres semanas el inicio tradicional de la temporada.

El entusiasmo también se replica en el sector comercial chileno. El presidente de la Cámara de Comercio de La Serena, Carlos Orrego, celebró la posibilidad de una apertura temprana y subrayó su impacto económico: “A los argentinos les gusta venir a comprar porque encuentran productos distintos y a buen precio. Sería una gran oportunidad para reactivar las ventas”, sostuvo.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, tanto Argentina como Chile confían en que el Paso de Agua Negra pueda abrirse en los primeros días de noviembre, marcando un nuevo capítulo en la integración fronteriza y en la cooperación entre ambas regiones.