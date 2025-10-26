Las elecciones mantienen la expectativa en todo el país de acuerdo a cómo se comenzarán a pintar los mapas. Y para La Libertad Avanza, la provincia de Mendoza es una en las que depositan la fe, tras el acuerdo con el gobernador Alfredo Cornejo. La periodista de Diario 13 y Canal 13, Andrea Alaniz, contó cómo se desarrolla el escenario y la posibilidad que los libertarios sumen tres bancas de las 5 que disputan en aquella provincia.

“Pasadas las 18hs algunos portales lo daban como ganador a Alfredo Cornejo con una importantísima cantidad de votos. En Mendoza votó el 71,5% del padrón”, comenzó explicando la periodista.

En Mendoza, “hay una tendencia que marca que la alianza entre Cornejo y Milei es la primera fuerza, se impone con Luis Petri como principal candidato. Y en segundo lugar, volviendo a la lucha, el peronismo, de la mano de Emir Felix, sumó un porcentaje importante de votos”, contó Alaniz.

En caso de mantenerse la ventaja de la que se habla en Mendoza, aquella provincia le daría “tres diputados nacionales de las 5 bancas disponibles” al bloque libertario. Mientras que el tercer y cuarto lugar se lo disputan la Izquierda y el Partido Verde, “que tuvieron un crecimiento en el electorado”, explicó la periodísta.