El presidente Javier Milei regresó de su viaje oficial a Estados Unidos (donde visitó la Casa Blanca y se reunió con el mandatario Donald Trump) y brindó una extensa entrevista en el programa de Esteban Trebucq, por LN+, en la noche del jueves 16 de octubre. Durante la conversación, el jefe de Estado abordó una amplia agenda de temas: desde su vínculo con Mauricio Macri y Santiago Caputo, hasta las reformas estructurales que busca implementar y su visión sobre el futuro del Congreso.

“El mayor esfuerzo lo están haciendo todos los argentinos, en distintas medidas. Pero este es un esfuerzo que toda la sociedad asumió para cambiar el rumbo”, expresó Milei al inicio del diálogo. Luego, remarcó que “es horrible tener 30% de pobres, pero hoy hay seis millones de personas que antes no comían y ahora sí, que salieron de la indigencia”.

Optimista respecto al rumbo económico, el mandatario aseguró que los resultados se verán con el tiempo: “En siete años podemos parecernos a España, en quince a Alemania y en treinta a Estados Unidos. En cuarenta años podríamos ser el país más rico del mundo. Nosotros estamos sembrando para que nuestros hijos y nietos vivan mejor”.

Milei también se refirió a las presiones políticas y sociales que enfrenta su gestión: “A mí no me van a psicopatear ni los kukas ni sus argumentos. Sacamos millones de personas de la pobreza, bajó la inflación, bajó la inseguridad, pasamos de 9.000 piquetes a cero y logramos la mayor incautación de droga de la historia. La dirección es la correcta”.

Reformas tributaria y laboral

El presidente adelantó que el Gobierno prepara una profunda reforma tributaria. “Estamos planeando bajar unos 20 impuestos, confiando en que el aumento de la base imponible generará los recursos necesarios”, explicó.

Además, anticipó cambios en el régimen laboral: “Las leyes laborales argentinas tienen por lo menos 70 años. Son anacrónicas. Si la mitad de los trabajadores está en la informalidad, claramente algo no está funcionando”.

Expectativas para el Congreso tras las elecciones

Consultado sobre las elecciones legislativas del 26 de octubre, Milei señaló que “el Congreso que viene va a ser mucho mejor que el actual”. Subrayó que, más allá de los sectores “tira piedras” (en referencia al kirchnerismo), existe un consenso para acompañar las reformas estructurales.

“Un buen resultado será poder consolidar el tercio necesario para defender los vetos”, puntualizó el mandatario.

Caputo, Macri, Kicillof y el futuro del gabinete

Ante la posibilidad de una reorganización del gabinete después de los comicios, el presidente evitó confirmar nombres pero dejó abierta la puerta a cambios. “No se adelantan nombres ni modificaciones. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle un cargo”, señaló al ser consultado por el rol que podría ocupar Santiago Caputo.

Sobre Mauricio Macri, Milei reconoció que no volvió a hablar con él tras su viaje a Estados Unidos: “La verdad es que el viaje fue muy intenso”. En cuanto a una eventual reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue tajante: “Kicillof es parte del problema, no de la solución. Un comunista no puede ser parte de la solución”.

Campaña en Buenos Aires y el rol de Espert

Respecto al panorama electoral en la provincia de Buenos Aires, Milei destacó el trabajo de Diego Santilli y Karen Reichardt al frente de la campaña de La Libertad Avanza. “Están haciendo un trabajo fenomenal, con un gran esfuerzo de todo el equipo”, valoró.

También se refirió a la salida de José Luis Espert de la contienda bonaerense: “Frente a una operación que lo perjudicaba, decidió dar un paso al costado, un gesto de grandeza. No volví a hablar con él desde entonces, porque estoy concentrado en la campaña”, concluyó el mandatario.