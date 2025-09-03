Este miércoles 3 de septiembre, el Gobierno Nacional resolvió restablecer un conjunto de disposiciones que habían quedado sin efecto tras la anulación de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsados por el presidente Javier Milei. Entre los que se destaca, está la restitución de la Dirección Nacional de Vialidad.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial, busca evitar un vacío legal luego de que el Congreso rechazara, a mediados de agosto, las facultades delegadas que se habían concedido a través de la Ley Bases. Como esa resolución legislativa no reactivaba automáticamente las normativas anteriores, el Ejecutivo optó por restituirlas de manera formal.

Entre las medidas recuperadas figuran aquellas que habían sido modificadas por los DNU 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25. Estos decretos introducían cambios en organismos clave del Estado y en regímenes laborales sensibles.

El Decreto 628/2025 devolvió la validez de las disposiciones alteradas por el 340/25, que había instaurado un nuevo marco regulatorio para la Marina Mercante. En paralelo, el Decreto 627/2025 revirtió lo dispuesto en los DNU 461/25, 462/25, 345/25 y 351/25.

El DNU 461/25 preveía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. El 462/25 trasladaba al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) bajo la órbita de los ministerios de Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente.

El 345/25 impulsaba la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, mientras que el 351/25 redefinía la figura institucional del Banco Nacional de Datos Genéticos, que pasaba de organismo descentralizado a desconcentrado, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Con esta medida, el Gobierno repone la plena vigencia de normativas previas en áreas estratégicas y da por cerrada una controversia generada tras el rechazo legislativo a los DNU.