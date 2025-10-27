Milei, tras el triunfo: "Hoy comienza la construcción de la Argentina grande"
El presidente y líder del oficialismo festejó la victoria de La Libertad Avanza, asegurando que "el pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia"
El triunfo de La Libertad Avanza (LLA) fue festejado con euforia en el bunker que se llenó de militantes, funcionarios de todas las líneas y candidatos. Fueron altos los momentos en los que habló Patricia Bullrich y Diego Santilli, incluso se animó a expresar sensaciones la hermana del presidente Karina Milei, pero la explosión se dio cuando el presidente Javier Milei tomó el micrófono y después de los agradecimientos de turno y destacar el aceptadísimo debut de la Boleta Única de Papel (BUP), el líder del oficialismo expresó: “Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento”
Ejes de la Celebración y Agradecimientos
Milei destacó varios puntos de la jornada, comenzando por la implementación de la Boleta Única Papel, calificándola de "éxito en todo el país" y una mejora notoria para el sistema democrático.
El discurso estuvo marcado por extensos agradecimientos a su equipo, a quienes llamó "colosos" y artífices del “milagro”
El Camino Reformista: El Nuevo Congreso
El presidente enfatizó que la victoria consolida el camino iniciado hace dos años, un período en el que la gestión se dedicó a evitar que Argentina "caiga por el precipicio" al enfrentar "las peores condiciones iniciales de la historia".
De cara a los próximos dos años, el enfoque estará en "afianzar el camino reformista" y llevar a cabo las reformas necesarias para el "despegue definitivo". Para esto, el mandatario destacó el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso:
- Cámara de Diputados: LLA pasará de 37 a 101 diputados.
- Senado: LLA pasará de 6 a 20 senadores.
"No dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina," sentenció Milei, asegurando que se trabajará con fuerzas "racionales, pro-capitalistas" para lograr acuerdos básicos y "traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo."
El discurso cerró con la promesa de cumplir el contrato electoral y de buscar un futuro mejor "para los 47 millones de argentinos."