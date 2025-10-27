El triunfo de La Libertad Avanza (LLA) fue festejado con euforia en el bunker que se llenó de militantes, funcionarios de todas las líneas y candidatos. Fueron altos los momentos en los que habló Patricia Bullrich y Diego Santilli, incluso se animó a expresar sensaciones la hermana del presidente Karina Milei, pero la explosión se dio cuando el presidente Javier Milei tomó el micrófono y después de los agradecimientos de turno y destacar el aceptadísimo debut de la Boleta Única de Papel (BUP), el líder del oficialismo expresó: “Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento”

Ejes de la Celebración y Agradecimientos

Milei destacó varios puntos de la jornada, comenzando por la implementación de la Boleta Única Papel, calificándola de "éxito en todo el país" y una mejora notoria para el sistema democrático.

El discurso estuvo marcado por extensos agradecimientos a su equipo, a quienes llamó "colosos" y artífices del “milagro”

El Camino Reformista: El Nuevo Congreso

El presidente enfatizó que la victoria consolida el camino iniciado hace dos años, un período en el que la gestión se dedicó a evitar que Argentina "caiga por el precipicio" al enfrentar "las peores condiciones iniciales de la historia".

De cara a los próximos dos años, el enfoque estará en "afianzar el camino reformista" y llevar a cabo las reformas necesarias para el "despegue definitivo". Para esto, el mandatario destacó el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso:

Cámara de Diputados: LLA pasará de 37 a 101 diputados.

Senado: LLA pasará de 6 a 20 senadores.

"No dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina," sentenció Milei, asegurando que se trabajará con fuerzas "racionales, pro-capitalistas" para lograr acuerdos básicos y "traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo."

El discurso cerró con la promesa de cumplir el contrato electoral y de buscar un futuro mejor "para los 47 millones de argentinos."

