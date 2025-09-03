En una entrevista concedida al medio francés 21News, conducida por Louis Sarkozy, hijo del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, el presidente Javier Milei volvió a apuntar con dureza contra el kirchnerismo y vinculó las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que se realizarán el próximo domingo 7 de septiembre, con el futuro político del país.

“Si conseguimos muy buenos resultados en la provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería verdaderamente fabuloso”, sostuvo el mandatario en el reportaje grabado el viernes pasado en la Casa Rosada y difundido este miércoles.

Milei consideró que el oficialismo está “en condiciones de iniciar un nuevo siglo dorado para la Argentina” y remarcó que un triunfo libertario significaría “el fin del populismo”. Además, describió la coyuntura actual como un “momento bisagra” y acusó al kirchnerismo de aplicar una estrategia de “todo o nada”.

“Su estrategia implica desde tratar de destruir el programa económico en el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme, o inventar cualquier aberración para desprestigiarme”, denunció el Presidente, en alusión a los episodios de violencia registrados días atrás durante una caravana en Lomas de Zamora.

El jefe de Estado interpretó estas situaciones como “los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, quedará sepultado el 26 de octubre, aunque ya podría quedar herido de muerte este 7 de septiembre”.

En otros pasajes de la entrevista, Milei defendió el ajuste fiscal impulsado por su Gobierno, habló de la “batalla cultural” contra el populismo y elogió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.