En un escenario de fragilidad política y cambiaria, el oficialismo acelera su agenda internacional con la mira puesta en Estados Unidos. Según mencionan desde el medio Ámbito, se encuentra en etapa de definiciones una reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump, que podría concretarse en las semanas previas a los comicios legislativos de octubre.

La expectativa oficial es que la cita vaya más allá de una foto política. En los despachos económicos se especula con la posibilidad de que allí se anuncie un préstamo del Tesoro estadounidense, una negociación que lleva meses en curso y que sería interpretada como una señal de respaldo a la gestión libertaria en momentos de fuerte presión sobre las reservas del Banco Central, que viene interviniendo para sostener el techo de la banda cambiaria en $1.475.

El interés de Washington en sostener el rumbo económico de Milei no es nuevo. En abril, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, visitó la Casa Rosada y elogió las “audaces reformas” del Gobierno. Incluso, en una reunión con inversores en la Casa Blanca, deslizó que Estados Unidos estaba dispuesto a activar el Fondo de Estabilización Cambiaria en caso de un shock externo, siempre y cuando Argentina mantuviera el programa económico. Ese gesto abrió la posibilidad de un crédito directo, aunque supeditado al calendario electoral y a la decisión política de Trump.

Un viaje cargado de señales

El viaje de Milei a Nueva York, previsto para la semana del 24 de septiembre con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, incluirá además un encuentro con inversores privados. Según reconstruyó Ámbito, asesores de Santiago Caputo realizaron en el Consulado argentino en Manhattan una presentación sobre el panorama electoral tras la derrota en Buenos Aires y las perspectivas hacia octubre. Fuentes presentes señalaron que los inversores recibieron “conforme y satisfechos” las explicaciones oficiales, lo que alimenta las expectativas de posibles anuncios de inversión en la visita del mandatario.

Impacto político y financiero

En la city porteña, la eventual bilateral Milei–Trump se interpreta como un movimiento de alto impacto político y económico. El apoyo explícito de Washington llegaría en un momento en que el riesgo país supera los 1.400 puntos y Argentina enfrenta vencimientos de deuda por unos u$s8.000 millones hasta enero, sin acceso al financiamiento internacional.

Con reservas en tensión y un clima político condicionado por la incertidumbre electoral, el Gobierno busca blindar expectativas y transmitir previsibilidad. La incógnita que domina los mercados es si el crédito norteamericano se anunciará antes de las elecciones o quedará atado al resultado de octubre.