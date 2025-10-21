Con el reloj en cuenta regresiva para las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, el presidente Javier Milei ha intensificado su presencia en el interior del país, focalizando su campaña en distritos donde espera solidificar el apoyo a La Libertad Avanza.

Este martes, el líder libertario aterrizó en Córdoba para encabezar una caminata por el centro de la capital provincial, un territorio que le otorgó un contundente 70% de los votos en 2023. El operativo de seguridad fue notorio, con un despliegue de efectivos y cortes de calles, reflejando el "extremo cuidado" con el que se mueve el mandatario tras algunas tensiones recientes en actos de campaña.

A diferencia de la Provincia de Buenos Aires, donde se suspendió un último acto masivo, en Córdoba Milei optó por una actividad de cercanía en la zona del Buen Pastor. Estuvo acompañado por Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por la provincia, quien lleva la misión de ratificar el respaldo récord que los cordobeses brindaron a LLA hace dos años.

Córdoba, con sus 3 millones de votantes, es considerada una pieza fundamental en la estrategia de La Libertad Avanza. La expectativa del oficialismo es obtener en esta provincia un resultado contundente que sirva para mitigar lo que en la Casa Rosada ya se asume como inevitable: una nueva derrota en el vasto territorio bonaerense, que concentra 14 millones de electores, el 37% del padrón nacional.

Para el cierre definitivo de su campaña, Milei se dirigirá a Rosario, en la provincia de Santa Fe. Este último esfuerzo busca achicar la diferencia con el peronismo de Fuerza Patria. Aunque en las elecciones locales de Buenos Aires la lista violeta sufrió una caída de casi 14 puntos, los cálculos actuales del entorno presidencial son más optimistas, estimando una diferencia desfavorable de unos 9 puntos esta vez.

Las ambiciones electorales del Gobierno, que a principios de 2025 vaticinaban un triunfo "arriba de 40 puntos" a nivel nacional, se han moderado drásticamente. Actualmente, la Casa Rosada busca un resultado considerado "digno" que les permita asegurar un modesto tercio en el Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre.

Este caudal legislativo, si bien menor al soñado, sería suficiente para "blindar vetos de Milei con colaboración de aliados", garantizando capacidad de negociación y bloqueo en el Poder Legislativo.

Esta contención en las expectativas está en línea con un giro hacia un discurso más "moderado" y los recientes acercamientos con sectores aliados. La incertidumbre sobre el nivel de participación en las urnas mantiene al oficialismo en alerta, sumado a que la semana de la elección estará marcada por tres jornadas bursátiles y cambiarias que, con el dólar en alza, se anticipan como un periodo de alta volatilidad.