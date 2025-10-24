El presidente Javier Milei cerró este jueves la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario, ante miles de militantes que colmaron el Parque España, próximo al Monumento a la Bandera. La elección de la provincia se enmarca en la estrategia del partido de disputar un lugar clave en las elecciones, donde el candidato Agustín Pellegrini se encuentra en empate con Caren Tepp, de Fuerza Patria.

Mientras los libertarios celebraban el acto, organizaciones sociales y sindicales realizaron una contramarcha bajo la consigna “Milei persona no grata”. Pese a ello, el presidente apareció alrededor de las 20:20, rodeado por su equipo de seguridad, y se dirigió al escenario entre aplausos y cánticos de sus seguidores.

En su discurso, Milei vinculó la historia de Manuel Belgrano con los valores liberales que defiende su gobierno:

“Belgrano estudió en la Universidad de Salamanca, cuna del liberalismo. Este país tiene una tradición liberal que debemos honrar”.

El mandatario destacó el rol de los jóvenes como motor del cambio y aseguró que su gestión constituye el primer gobierno liberal libertario en la historia de Argentina y del mundo, resaltando logros económicos como el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión, la reducción de la pobreza y la salida de millones de personas de la indigencia. También destacó al Ministro de Economía Luis Caputo, recibiendo una ovación de la multitud:

“Nunca había visto que ovacionaran a un ministro de Economía, gracias Toto”.

Milei criticó al Congreso, al que calificó de “destituyente” y culpó por intentar frenar las políticas de su gobierno desde febrero. Además, cuestionó a la oposición, mencionando a Cristina Kirchner como responsable de acuerdos polémicos con Venezuela.

En el plano provincial, Milei sostuvo que Rosario había sido perjudicada por años de políticas ineficientes y prometió mejoras en el comercio portuario. Respaldó a su candidato Pellegrini y arremetió contra Caren Tepp, calificándola de comunista y “usurpadora de tierras”:

“No tiene problema en quitarle lo suyo a la gente para cumplir sus objetivos castro-chavistas”.

El mandatario cerró su intervención instando a la militancia a votar con decisión:

“Crecemos con esfuerzo, trabajo y estudio. Esta elección define si avanzamos hacia las ideas de la libertad o retrocedemos al comunismo castro-chavista. No aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena”.