Milei cerró la campaña de LLA: "Los vamos a aplastar en las urnas"

En Moreno, Javier Milei encabezó el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en donde brindó un encendido discurso palgado de acuasaciones al peronismo. El presidente y líder del partido morado aseguró: "Los vamos a aplastar en las urnas"

El mandatario subió al escenario saltando y cantando "Panic Show" de La Renga, un momento que ya se volvió un clásico en los actos partidarios de LLA. Una vez frente al atril, Milei expresó: "Que linda está Buenos Aires y más linda se va a poner cuando la tiñamos de violeta". Acto seguido, el público, comprendido de miles de militantes, candidatos y funcionarios aplaudió a rabear.

Luego de tres vitores al ritmo de ¡Viva la Libertad Carajo! comenzó el discurso agradeciendo a Sebastián Pareja, uno de los principales armadores de la listas y la campaña de cara a estas elecciones. Luego agradecó y destacó la presencia de la armadora de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei.

El discurso estuvo plagado de acusaciones al peronismo. "Las basuras socialistas empezaron una campaña de desprigio", fue una de las frases con la que denunció que la oposición intentó desprestigiarlos para hacerlos perder la elección de medio término bonaerense que se celebrará el 7 de septiembre.

"Hacen estas operaciones de manera muy grosera y se terminan cayendo", denunció, para luego agregar: "Así también se cayó la operación kirchnerista que le hicieron a Gerardo Milman", gritó el líder de LLA refiríendose a la conclusión del peritaje al iPhone 14 Pro que Gendarmería Nacional perteneciente al diputado del PRO.

El presidente lanzó varias frases contra el pernonismo como: "Chanchos, sucios te quieren llevar al estiercol porque ellos ya están ahí". Así como también manifestó: "Uno sigue luchando porque sabeque está limpio, pero cuando se les terminan las calumnias empiezan con las agresiones físicas", expresó el presidente y denunció que le tiraron un pedazo adoquin en el acto de campaña que realizaban en las calles de Lomas de Zamora.

Uno de los momentos en los que el presidente más elevó la voz fue cuando se refirió al escándalo que enfrenta el Gobierno Nacional por la filtraciones de audios que complican a Karina Milei. "Se metieron con mi hermana", gritó el mandatario libertario.

Milei le dedicó un momento del discurso a los jóvenes militantes. "Quiero agradecer a la militancia, a quienes lo dan todo por las ideas de la libertad. Son ellos los que se aguantaron todos tipos agresiones y burlas"

En otras partes del discurso aseguró que el kirchnerismo fue el responsable de la muerte del fiscal Alberto Nisman y le pegó con dureza al gobernador de Buenos Aires, Axel Kichillof, apuntando a temas como los impuestos que se pagan en esta provincia y la inseguridad.

En varias parters del discurso, el líder de LLA llamó efusivamente a los ciudadanos a votar el domingo. El presidente le habló a los "bonaerenses de bien", pidiéndoles que concurran a las urnas para expresarse y no dejar que “el kirchnerismo gane y siga robando”