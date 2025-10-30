El presidente Javier Milei confirmó que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, visitará próximamente la Argentina, en el marco de un auxilio financiero que contempla un swap inicial de US$20.000 millones. El anuncio lo realizó el propio mandatario a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde destacó el respaldo del gobierno norteamericano y aseguró que el país lo recibirá “con los brazos abiertos”.

“Me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos”, escribió Milei en su mensaje, en respuesta a una publicación del funcionario estadounidense.

Apoyo político y financiero

El intercambio virtual comenzó con un extenso mensaje de Bessent, quien felicitó a La Libertad Avanza por su “histórica victoria” en las elecciones legislativas y resaltó que el mensaje de libertad económica impulsado por Milei “resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina”.

“El liderazgo del presidente Milei inspira confianza. Los mercados deberían acoger con entusiasmo la financiación de la República para las necesidades de 2026”, afirmó el secretario del Tesoro, anticipando un escenario favorable para el ingreso de capitales y la cooperación bilateral.

“La última oportunidad para Argentina”

En su publicación, Bessent también contó que mantuvo una conversación con el presidente argentino tras las elecciones. “Desde Corea del Sur hablé con @JMilei para felicitarlo por su histórica victoria. Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos”, expresó.

El funcionario estadounidense destacó, además, el respaldo del electorado joven y de los sectores más postergados. “Me alegró saber que los jóvenes y los sectores más pobres de Argentina votaron abrumadoramente por Milei. Saben que esta es la última oportunidad del país para superar décadas de mala gestión económica”, subrayó.

Pocas horas después, Milei respondió el mensaje con un nuevo gesto de cercanía hacia la administración estadounidense. “Gracias, secretario Bessent, por sus amables palabras y su apoyo incondicional”, escribió.

El mandatario argentino aprovechó la ocasión para remarcar su voluntad de profundizar los lazos con el gobierno de Donald Trump, asegurando que el país avanzará en una agenda común basada en los principios de la libertad económica.

“El pueblo argentino se ha manifestado con contundencia a favor de la libertad y la prosperidad. Agradecemos este reconocimiento y esperamos continuar trabajando juntos para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio”, concluyó el presidente.