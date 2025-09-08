Luego del revés electoral sufrido en la provincia de Buenos Aires frente a Fuerza Patria, el presidente Javier Milei resolvió la conformación de una mesa política nacional integrada por los principales referentes del Gobierno. En paralelo, el mandatario instruyó a su equipo a convocar a los gobernadores para abrir un espacio de diálogo federal.

El anuncio fue realizado este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras las reuniones de gabinete que encabezó Milei en la Casa Rosada. “El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él e integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, informó el portavoz en su cuenta de X.

Respaldo a Karina Milei y Martín Menem

La inclusión de la secretaria general de la Presidencia y del titular de la Cámara de Diputados representa un gesto de respaldo político del jefe de Estado hacia ambos, en medio de cuestionamientos internos por el armado electoral, las denuncias de coimas en el ANDIS y las dificultades para negociar proyectos en el Congreso con sectores opositores dialoguistas.

En paralelo, Adorni comunicó que Milei también ordenó al jefe de Gabinete convocar a una mesa federal con los gobernadores, aunque no precisó plazos ni los temas concretos que se pondrán sobre la mesa.

Ajustes en la estrategia

El vocero indicó además que la mesa política bonaerense se ampliará para mejorar la representatividad en la provincia, escenario en el que el oficialismo sufrió un duro golpe en las urnas al caer por 47% a 33% frente al peronismo.

El domingo por la noche, tras conocerse los resultados, Milei habló desde el búnker de campaña y reconoció la derrota. “Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, afirmó, aunque ratificó que no habrá cambios en el rumbo económico ni en la orientación política del Gobierno.

En las reuniones de gabinete de este lunes —realizadas a las 9:30 y a las 16:30— el mandatario planteó la necesidad de revisar la estrategia electoral con miras a las legislativas del 26 de octubre, donde La Libertad Avanza buscará recomponer su capital político tras la caída en Buenos Aires.