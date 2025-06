En una entrevista concedida a LN+, el presidente Javier Milei afirmó que no se le pasa por la cabeza indultar a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. Sobre esa posibilidad señaló que “sería un disparate”, luego indicó que es “aberrante” que exista la posibilidad de una exención por parte del Ejecutivo, para liquidar el tema expresando: “El que las hace, las paga”

“Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, expresó.

Este jueves, el Tribunal Oral Federal 2 determinó que Kirchner podrá salir al balcón de su domicilio, aunque sin mantener contacto con la vía pública ni realizar manifestaciones hacia el exterior, al mismo tiempo que se restringieron las visitas y la utilización de medios de comunicación.

El juzgado argumentó que esas reglas tienen que ver con los derechos de personas condenadas a prisión domiciliaria, sobre todo si poseen perfiles de alta notoriedad.

Por otro lado, el mandatario libertario afirmó que la marcha a la Plaza de Mayo fue un partido homenaje para despedirla. “Que la gente se manifieste y haga lo que quiera. La marcha de ayer la vi como un partido homenaje, como cuando se retira un jugador de fútbol. La gente fue a despedir a la señora Kirchner”