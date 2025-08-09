En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei defendió los vetos a las leyes vinculadas a jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, asegurando que representan un gasto adicional del 2,5% del PBI y “conducen a la quiebra nacional”. Con un tono desafiante, advirtió al Congreso: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

El mandatario inició su exposición con un balance de gestión, destacando que en un año y medio de políticas de orden fiscal, monetario y cambiario “la inflación se desplomó” del 300% anual al 25%, y que 12 millones de personas salieron de la pobreza, incluidas 2,5 millones de jóvenes. Afirmó también que la indigencia cayó del 20,2% al 7,3% y que los salarios privados crecen por encima de los precios desde abril del año pasado.

Milei remarcó que el camino recorrido requirió “sacrificios” y que no se resolvieron todos los problemas heredados: “No se puede arreglar en dos años, lo que se destruyó en casi un siglo”. Acusó al Congreso de impulsar leyes que aumentan el gasto sin financiamiento, lo que, dijo, solo podría cubrirse con más impuestos o emisión monetaria, “recetas que llevan a la inflación, la pobreza y el estallido social”.

En este contexto, anunció dos medidas para “blindar el equilibrio fiscal”:

Prohibición de financiar el gasto primario con emisión monetaria, instruyendo al Ministerio de Economía a no solicitar préstamos al Banco Central. Proyecto de ley de regla fiscal, que obligará a aprobar presupuestos con equilibrio o superávit y sancionará a legisladores y funcionarios que voten déficits sin recortes equivalentes.

El Presidente sostuvo que detrás de las iniciativas parlamentarias hay una motivación de “poder” más que una preocupación real por jubilados, docentes o personas con discapacidad, y que su deber es preservar la estabilidad económica a largo plazo.

Cerró su mensaje llamando a “elegir entre la responsabilidad y el realismo mágico” en las próximas elecciones legislativas, asegurando que su gobierno seguirá “combatiendo con fuerza el gasto sin respaldo” y pidiendo a la sociedad confianza en el rumbo elegido.