El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves, a través del Decreto 562/2025, el regreso del nombre “Día del Niño” como denominación oficial para la tradicional celebración infantil en Argentina, dejando atrás el término “Día de las Infancias”, adoptado en 2020 por una resolución con perspectiva inclusiva.

A partir de la nueva disposición, la fecha quedará fijada de manera permanente para el tercer domingo de agosto. En 2025, la celebración se realizará el 17 de agosto.

La medida tuvo como principal impulsora a la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que presentó el pedido argumentando que el uso del término “infancias” generaba confusión tanto en el ámbito comercial como en el familiar, afectando la comunicación y las campañas publicitarias vinculadas a la fecha.

El decreto sostiene que el cambio busca “preservar la claridad y la tradición cultural asociada a la fecha”, y se enmarca en la política del actual gobierno de revisar modificaciones terminológicas implementadas en los últimos años.