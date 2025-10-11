Javier Milei arribó en horas de la mañana de este sábado al aeropuerto de Resistencia, en la provincia de Chaco, y, tal como estaba previsto, fue recibido por el gobernador provincial, Leandro Zdero, con quien se espera que encaren juntos una serie de acciones de campaña. El Presidente está acompañado de su hermana, Karina Milei.

Una nutrida concurrencia aguardaba al líder de La Libertad Avanza (LLA), en una de las esquinas de la plaza Belgrano, en lugar elegido de la capital provincial para realizar el acto, donde los asistentes flameaban banderas argentinas y otras rojas y blancas, identificadas con la Unión Cívica Radical (UCR), además de un importante número de globos violetas, color con el que se caracteriza al espacio que lidera el presidente.

Cerca de las 12, el presidente Milei llegó a la esquina de la plaza Belgrano, en el cruce de las calles French y Paraguay, en el medio de un fuerte operativo de seguridad coordinado entre las fuerzas federales y la policía local. Inicialmente, se apeó y comenzó a saludar a la multitud, pero luego se colocó en la caja trasera de una de las camionetas que integraba la caravana y allí recorrió un tramo del camino acompañado por su hermana Karina, quien llevaba en sus manos un peluche de un león que le arrojaron desde la calle.

Unos pocos minutos después, Milei descendió de la 4x4, tomó un micrófono y comenzó a hablar a la multitud, dejando de lado el megáfono que había utilizado en ocasiones anteriores.

“Nos encontramos en esta disyuntiva, si avanzamos hacia las ideas de la libertad y la prosperidad, o volvemos al pasado kirchnerista”, señaló Milei en su llegada a la capital chaqueña, mientras la militancia vitoreaba su nombre. Y en esa línea, agregó: “Les pido que no aflojen, que esta vez el esfuerzo vale la pena porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

En simultáneo a la presencia de los militantes libertarios y de otros espacios que apoyan al mandatario, un grupo de manifestantes que repudian su presencia también se acercó al lugar, pero quedaron fuera del anillo de seguridad y no se registraron incidentes.

El acto finalizó poco antes de las 12.30, horario en que el Presidente se retiró del lugar y los asistentes iniciaron la desconcentración.

Chaco elegirá tres senadores nacionales y cuatro diputados el próximo 26 de octubre. La propuesta del frente La Libertad Avanza estará encarnada por Juan Cruz Godoy y la vicegobernadora Silvana Schneider para la Cámara Alta y por Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori, para Diputados.

Hasta el momento, Zdero fue uno de los mandatarios provinciales que se mostró leal al Gobierno nacional, tras los altibajos que hubo a lo largo de la gestión. El vínculo entre Nación y Chaco se fortaleció, luego del triunfo de que obtuvo la alianza electoral a mediados de mayo.