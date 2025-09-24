El presidente Javier Milei habló este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el marco del 80º período de sesiones, con un mensaje en el que defendió las políticas de su gobierno, cuestionó la burocracia internacional y reafirmó la posición argentina en materia de soberanía.

“Argentina hoy tiene un Gobierno que decidió emprender el camino correcto, aunque sea el más difícil”, expresó el mandatario, y subrayó que “la prosperidad y el progreso de nuestro pueblo no puede postergarse más”.

En su intervención, Milei planteó fuertes críticas al rol actual de la ONU, al que calificó de “modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales”. En ese sentido, pidió un regreso a las bases fundacionales del organismo y aseguró que la Argentina “no acompañará nunca el cercenamiento de libertades individuales ni comerciales, ni la violación de los derechos naturales de los ciudadanos de los Estados miembros”.

Uno de los momentos centrales de su discurso fue la reiteración del reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, “que permanecen ocupados ilegalmente por el Reino Unido”, sostuvo. El presidente invitó a Londres a retomar el diálogo bilateral para encontrar una solución pacífica al diferendo.

Milei también respaldó la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump y advirtió sobre el impacto global que generan las crisis internas de Estados Unidos.

En otro tramo, exigió al gobierno de Venezuela la liberación inmediata del ciudadano argentino Nahuel Gallo, detenido “de manera arbitraria”, y reclamó apoyo internacional para esa demanda. Además, reiteró su pedido por la liberación de los rehenes en Gaza.

Con un tono firme, el mandatario argentino cerró su exposición destacando que su gobierno mantendrá una posición de defensa irrestricta de las libertades individuales y de la soberanía nacional, al tiempo que insistió en que “la prosperidad de los argentinos no puede seguir siendo postergada”.