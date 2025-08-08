El Gobierno confirmó que el presidente Javier Milei brindará un mensaje en cadena nacional hoy a las 21 horas, en el que se referirá a los recientes proyectos sancionados por el Congreso que decidió vetar, y en particular explicará su posición frente al reclamo opositor y a la derrota que sufrió el Ejecutivo en la Cámara de Diputados. El vocero Manuel Adorni adelantó que el mandatario detallará las razones que motivaron los vetos, entre ellas los relacionados con aumentos jubilatorios y emergencias en discapacidad.

Durante los últimos días, el Ejecutivo apuntó a proteger el equilibrio fiscal como uno de los principales argumentos para rechazar esas leyes aprobadas por el Legislativo, junto con otras iniciativas sobre desregulación económica que fueron duramente cuestionadas. Estas decisiones se dan en medio de tensiones cada vez mayores entre el Poder Ejecutivo y los bloques opositores, en un escenario político marcado por manifestaciones y una fuerte presión social.

El mensaje de Milei busca no solo fundamentar sus vetos, sino también responder al escenario político adverso tras la serie de derrotas legislativas y reforzar su narrativa oficial sobre la austeridad, la racionalidad fiscal y la preservación del rumbo económico que él promueve.