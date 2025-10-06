El presidente Javier Milei volvió a generar controversia con sus declaraciones televisivas. En diálogo con el periodista Luis Majul, el mandatario aseguró que la actual ofensiva política en su contra responde a una “venganza” por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. “Le puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, afirmó durante su participación en el programa La Cornisa, por LN+.

El comentario generó sorpresa en el propio conductor, quien le recordó que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia sobre la Justicia. Milei respondió: “Ahí está el problema: yo no me meto con la Justicia. Te puedo asegurar que, si yo fuera sucio y me hubiera metido con la Justicia, no estaría padeciendo esto”.

A lo largo de la entrevista, el mandatario acusó al kirchnerismo de impulsar maniobras para perjudicar a su gobierno. “Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, del que el kirchnerismo es la franquicia local”, dijo, y agregó: “Tienen a la jefa de la banda con una tobillera, les falta la causa de Hotesur, el memorándum con Irán… Están más sucios que una papa. Entonces, ¿qué hacen? Ensucian a los demás”.

En otro tramo de la charla, Milei defendió a José Luis Espert, quien renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tras el escándalo por los fondos recibidos del empresario Fred Machado. “Yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert. Su renuncia fue un gesto noble. No lo eché ni lo hubiera echado, porque sé que le están haciendo una operación”, afirmó.

El presidente sostuvo que su espacio “no resignará valores éticos ni morales al utilitarismo” y elogió la decisión del economista de “dar un paso al costado para no contaminar el debate público”. Pero el foco de la entrevista quedó en su afirmación sobre Cristina Kirchner, una frase que ya desató fuertes repercusiones políticas y judiciales, por la implicancia que conlleva reconocer una supuesta intervención del Ejecutivo en causas judiciales.

Fuente: Perfil