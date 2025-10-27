Después del holgado triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei realizó un extenso balance político en el que combinó entusiasmo, autocrítica y definiciones sobre el futuro de su gobierno. En una entrevista televisiva, elogió la tarea de Diego Santilli, anticipó cambios en el Gabinete y dejó abierta la posibilidad de incorporar referentes de otras fuerzas para consolidar acuerdos en el Congreso.

“La campaña de Santilli fue admirable”, afirmó Milei en diálogo con A24, al destacar el desempeño del diputado del PRO, quien encabezó la lista en Buenos Aires. “Remontar 14 puntos y quedar uno arriba es impresionante. Fue uno de los primeros que creyó en la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza”, subrayó.

El presidente valoró el resultado electoral como un “punto bisagra” en la política argentina. “Esta elección demuestra que los argentinos decidieron no volver al pasado. Dos tercios del país votaron por un futuro mejor, de prosperidad y de crecimiento”, expresó. Y agregó: “Me parece muy valioso que la gente le haya dado la espalda a una propuesta destructiva. Ayer empezó la Argentina nueva, la que eligió el camino de la libertad”.

En cuanto a la conformación de su equipo, Milei adelantó que analiza una reconfiguración del Gabinete de cara al nuevo escenario legislativo. “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso y de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, señaló.

“¿En la cabeza de quién estaba que pudiéramos ganar la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar las leyes que me comprometí con los argentinos”, agregó el mandatario.

Consultado sobre la posibilidad de sumar dirigentes de otros espacios, Milei fue enfático: “Cualquiera que sirva para conseguir los resultados, no tengas dudas que los voy a incorporar. Soy bilardista. Mi compromiso es con el contrato electoral del 2023. A mí me votaron para eso”.

El presidente confirmó que “habrá cambios en el Gabinete”, aunque evitó dar nombres: “Hay modificaciones que son forzadas. Pero dejen tranquila a la gente trabajar. Dar definiciones ahora implica que los periodistas vayan a atormentar a quienes todavía no asumieron”.

Respecto de la relación con los mandatarios provinciales, Milei aseguró que buscará consensos para avanzar con las reformas previsional, laboral y tributaria. “Tenemos que sentarnos con el nuevo Congreso a buscar acuerdos. Muchos gobernadores me escribieron para felicitarme. Hay toda una parafernalia fantasmagórica que no existe”, sostuvo.

Y completó: “Si el diálogo era ‘voy a frenar a Milei’, bueno… el tango se baila de a dos. Nosotros llevamos los proyectos, los discutimos, y hay dos tercios de los argentinos que quieren eso”.

Con tono triunfalista, Milei cerró su mensaje asegurando que el respaldo electoral le da mayor capacidad de acción: “Con el apoyo que recibimos, podemos empezar a trabajar de manera más profunda y conseguir resultados concretos. Los argentinos decidieron subirse a la autopista que va a hacer grande a la Argentina nuevamente”.

