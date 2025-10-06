Con la mira puesta en recomponer el clima interno de La Libertad Avanza antes de las elecciones legislativas, Javier Milei trazó una agenda intensa que lo llevará por cinco provincias en los próximos días. La recorrida comenzará este martes en Mar del Plata, donde participará de la inauguración de una planta junto al intendente Guillermo Montenegro, recientemente electo senador bonaerense y mencionado en los círculos libertarios como posible integrante de un Gabinete renovado tras los comicios de octubre.

El jueves, el mandatario se trasladará a Mendoza para compartir un almuerzo con empresarios organizado por el gobernador Alfredo Cornejo y participar de actividades junto al ministro de Defensa y candidato a diputado Luis Petri. Luego seguirá viaje a Santa Cruz, donde se mostrará con el postulante libertario Jairo Guzmán. Al día siguiente, su agenda contempla un acto vinculado a YPF, con un perfil político más que masivo, destinado a reforzar su presencia en el debate energético, un eje clave en su relación con los gobernadores patagónicos.

El sábado la caravana libertaria llegará al Noreste, con escalas en Chaco y Corrientes. En el primero de esos distritos, Milei buscará apuntalar la lista que encabezan Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, que compite de manera ajustada con el espacio de Jorge Capitanich. En Corrientes, en tanto, respaldará a Virginia Gallardo, primera candidata a diputada nacional, en un territorio donde el oficialismo libertario intenta recuperarse del flojo desempeño en las elecciones a gobernador de agosto.

La visita a Corrientes será además una prueba para evaluar el vínculo con el gobernador Gustavo Valdés, con quien Milei mantuvo una relación cercana durante los primeros meses de gestión, pero que se enfrió tras las diferencias por la distribución de cargos.

En este recorrido federal, San Juan no aparece entre los destinos previstos, pese a que dirigentes locales de La Libertad Avanza anticiparon su posible llegada. Por ahora, desde el entorno presidencial no confirmaron ninguna escala en la provincia.

La semana cerrará con un viaje oficial a Washington, donde Milei se reunirá con Donald Trump el lunes 13 de octubre. La foto con el exmandatario republicano será el cierre simbólico de una campaña marcada por tensiones internas, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en Buenos Aires por el escándalo de los fondos del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico. Con las elecciones a menos de tres semanas, Milei busca sostener la cohesión del espacio libertario apostando a su figura y a una agenda cargada de gestos políticos e internacionales.