El viernes en la mañana se llevará a cabo un encuentro entre el presidente Javier Milei y sus ministros y secretarios. La reunión se dará en la previa del cierre de listas y tendrá objetivo, el tratamiento de temas generales signados a las legislativas.

La cumbre se dará en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Fuentes cercanas al Gobierno Nacional señalaron que la convocatoria no se produce por alguna cuestión de urgencia o un asunto puntual.

La convocatoria comenzó en la mañana del miércoles. Fuentes cercanas a la Casa Rosada indicaron que el presidente no organizó este encuentro por alguna cuestión de relevancia. Otros despachos oficiales coincidieron en esta lectura, agregando, además, que “se hablarán temas generales y de coordinación de la gestión, como se hizo siempre”

Todos los titulares de ministerios y secretarías estarían presentes, desde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, hasta los ministros y demás secretarios.

Quien también será parte de este cónclave será el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La reunión tampoco iba a verse como un hecho para mostrar proactividad del Gobierno en un día no laborable. “A Javier se le ocurrió hacerla el viernes simplemente, pero no tiene que ver con eso”, indicó un alfil de la Casa Rosada. El domingo habrá un acto en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El evento formal sería a la mañana en la plaza homónima, ubicado en el barrio porteño de Retiro.

Varios de los presentes habrán asistido horas antes al acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El acto se celebrará esta tarde en La Plata y el último disertante será Milei. Hay quienes consideran que el llamado para reunirse el viernes y no otro día de la semana se produce por este asunto.

El Gobierno está sometido a diversas situaciones de estrés que se dan en el marco de la campaña electoral, que van desde la crisis sanitaria por las muertes con fentanilo contaminado hasta las dudas en el sector bancario y financiero por las últimas medidas monetarias que estuvo implementando el Banco Central. Todo eso configura, a los ojos de un operador libertario, una gran “volatilidad” que ya era esperada por la Casa Rosada.

Días atrás, Milei convocó junto a Santiago Caputo a una reunión en la Residencia Presidencial de Olivos que aglomeró a representantes de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y los radicales-libertarios. Esta se enmarca en un contexto de relativa complejidad para el oficialismo por la insistencia de los vetos y los proyectos que impulsa la oposición, los cuales podrían vulnerar el objetivo de superávit fiscal que propone la Casa Rosada.

Milei quiso dar señales políticas hacia los mercados la semana pasada cuando hizo una conferencia de prensa junto a sus principales alfiles económicos. Ahí ratificó su compromiso para afianzar el déficit cero como política de Estado y, como muestra de ello, implementar dos medidas en ese sentido: la instrucción al Ministerio de Economía para que el Tesoro no financie el gasto con emisión y la presentación de un proyecto de ley que pena la realización de un presupuesto deficitario.