El presidente Javier Milei arribará este jueves a Mendoza con una agenda dividida entre compromisos institucionales y una actividad política inesperada. Su paso por la provincia incluirá una reunión con empresarios en San Rafael y, más tarde, una caminata por el centro de la capital, que generó cierto desconcierto entre las autoridades locales.

Según confirmaron desde Casa de Gobierno, la recorrida por la Peatonal Sarmiento fue una decisión repentina, comunicada por la Presidencia en las últimas horas del miércoles. Sin embargo, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, se enteró por los medios y aclaró que no participará del evento por tener otros compromisos. Desde el municipio también señalaron que no se recibió ningún pedido formal de uso del espacio público, tal como exige el Código de Convivencia.

El mandatario aterrizará cerca del mediodía en el aeropuerto Santiago Germanó de San Rafael, donde participará del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA). En el encuentro, que se desarrollará en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo R. Bufano, Milei ofrecerá un discurso ante referentes empresariales y productivos, luego de las intervenciones del presidente de la CCIA, Gabriel Brega, del intendente Omar Félix y del gobernador Alfredo Cornejo.

Tras el almuerzo, el Presidente y su comitiva viajarán hacia la Ciudad de Mendoza para concretar la caminata programada a las 18, que partirá desde la esquina de Peatonal Sarmiento y 9 de Julio. Lo acompañarán Cornejo, el ministro de Defensa y candidato a diputado Luis Petri, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La actividad en la Peatonal busca reproducir el estilo de cercanía con los votantes que caracterizó al líder libertario durante la campaña presidencial de 2023. En la Casa Rosada confían en que Mendoza, uno de los distritos donde Milei obtuvo un fuerte respaldo electoral, será clave para consolidar un nuevo triunfo en las legislativas del 26 de octubre.

Para garantizar la seguridad del mandatario, se implementará un amplio operativo de control y custodia. Finalizada la actividad, Milei regresará a Buenos Aires en horas de la noche, alrededor de las 20.