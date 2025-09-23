El presidente Javier Milei arribó a Estados Unidos para mantener una reunión con Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU que se desarrolla en Nueva York. La expectativa está centrada en el respaldo financiero que podría surgir de este encuentro bilateral.

En paralelo, Milei también se reunirá con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien ya manifestó públicamente su apoyo a la gestión libertaria. “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina; todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”, escribió en su cuenta de X.

Los analistas señalan que una de las alternativas en estudio sería la utilización del Exchange Stabilization Fund para otorgar un crédito al país. Con esa herramienta, el Tesoro estadounidense podría apuntalar las debilitadas reservas del Banco Central argentino.