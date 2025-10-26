El presidente Javier Milei arribó este domingo por la tarde al Hotel Libertador, en el centro porteño, donde La Libertad Avanza instaló su búnker electoral para seguir los resultados de las elecciones legislativas 2026. El mandatario, que había votado por la mañana y pasado parte del día en la Quinta de Olivos, llegó poco después de las 19, mientras que su hermana y secretaria general, Karina Milei, había ingresado antes de las 18 para encabezar una reunión con referentes del espacio.

En el encuentro participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los dirigentes Sebastián Pareja y Pilar Ramírez, responsables del armado bonaerense y porteño. Más tarde se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para analizar los primeros datos de boca de urna.

El hotel se convirtió en el punto de encuentro de funcionarios, legisladores y un grupo reducido de militantes, en un clima de expectativa creciente a medida que avanzaba la tarde.

Fuentes del oficialismo señalaron que los primeros datos no oficiales proyectaban una ventaja de alrededor de cinco puntos sobre el kirchnerismo, aunque advirtieron que se trataba de estimaciones preliminares “a tomar con cautela”. Los más optimistas incluso aventuraban un desempeño cercano al 40% de los votos a nivel nacional.

En las provincias más pobladas, el panorama inicial también se mostraba alentador. En Córdoba, el espacio destacaba la performance de Gonzalo Roca, aliado del diputado Gabriel Bornoroni, con una participación elevada. En Santa Fe, el candidato Agustín Pellegrini se mantenía en una contienda reñida con Fuerza Patria, superando a Provincias Unidas.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el PRO asumió la conducción del tramo final de la campaña y, según los cálculos internos, habría logrado reducir a la mitad la diferencia de 13 puntos registrada en los comicios provinciales. En la Ciudad de Buenos Aires, el objetivo libertario se enfocaba en alcanzar el 50% de los sufragios, una meta ambiciosa pero no descartada por el entorno presidencial.