Por tercera vez en la semana, el presidente Javier Milei encabeza una reunión de gabinete en la Casa Rosada, en una semana decisiva para el Gobierno. Desde las 9.30, el mandatario se reúne con sus ministros para definir su estrategia frente al nuevo desafío legislativo: decidir si veta, total o parcialmente, tres leyes aprobadas por amplia mayoría en el Congreso.

Las señales desde su entorno más cercano son inequívocas. “No hay plata”, dejó trascender uno de los funcionarios que participaron en la reunión de la mesa política ampliada, realizada ayer en el primer piso de Balcarce 50. En paralelo a los vetos que se avecinan, el Gobierno también busca tender puentes con los gobernadores.

Las normas en cuestión abarcan temas sensibles: financiamiento universitario, emergencia pediátrica para garantizar fondos al Hospital Garrahan y la distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Milei, firme en su compromiso con el equilibrio fiscal, ya expresó su rechazo a esas leyes y desde el Ejecutivo adelantaron que no hay margen presupuestario para atender esas demandas. El plazo para vetar o promulgar vence este jueves 11 de septiembre.

En las últimas semanas, el Congreso mostró una postura cada vez más firme frente al Ejecutivo. No solo derogó decretos que apuntaban a desregular organismos estatales como el INTI, el INTA o Vialidad Nacional, sino que también limitó el alcance de los DNU y avanzó con proyectos en materia sanitaria y educativa.

A esto se suma el reciente revés parlamentario: el Congreso rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, una decisión que expone las tensiones crecientes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y que pone en jaque la sostenibilidad de la “muralla fiscal” que Milei busca mantener a toda costa.