El presidente Javier Milei anunciará el Presupuesto 2026 el próximo lunes 15 de septiembre, en la fecha límite fijada por la ley. Pero, a diferencia del año pasado, no lo hará desde el Congreso, sino que grabará un mensaje en la Casa Rosada, que será transmitido por cadena nacional a las 17 horas.

La decisión de evitar el recinto llega en un contexto político adverso: tras la derrota en Buenos Aires y con la relación con diputados y senadores marcada por los vetos presidenciales a proyectos aprobados, entre ellos la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y, próximamente, la reforma de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Desde el oficialismo aseguran que la “ley de leyes” volverá a insistir en el déficit cero, con un mensaje directo a los gobernadores, quienes mantienen una relación tirante con la Casa Rosada. “Primero vamos a vetar y después nos vamos a sentar a negociar, no vamos a negociar con un arma en la cabeza”, deslizó a este medio un colaborador cercano al Presidente. Aun así, en Balcarce 50 admiten que existe un plan B: “Algo se les va a otorgar”, reconocen.

Movimiento en el tablero político

En paralelo, el Gobierno intenta reorganizar su frente político. Tras el revés electoral, reflotó una mesa nacional de diálogo, reforzó la estrategia bonaerense y restituyó rango ministerial a la cartera de Interior, que quedó en manos de Lisandro Catalán, un reclamo sostenido por varios mandatarios provinciales.

Viaje a Paraguay y agenda internacional

Aunque había cancelado viajes para enfocarse en la coyuntura local, Milei volverá a salir del país el martes, rumbo a Paraguay. Allí tiene previsto reunirse con el presidente Santiago Peña y participar de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se realizará el 15 y 16 de septiembre en Asunción.

Con el presupuesto en el centro de la escena, el Gobierno busca mostrar orden y control en medio de las tensiones con el Congreso y las provincias, mientras Milei intenta equilibrar su doble rol: la gestión doméstica y su proyección internacional.