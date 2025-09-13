El presidente Javier Milei tiene agendado para este lunes un día cargado de actividad política y de gestión, con el objetivo de fortalecer su imagen de liderazgo tras los últimos resultados electorales y avanzar en políticas centrales. Las actividades incluyen reuniones con las mesas nacional y bonaerense de su espacio, la jura del nuevo ministro del Interior y la presentación del Presupuesto 2026 por cadena nacional.

A primera hora, Milei recibirá en la Casa Rosada al equipo encargado de la estrategia del oficialismo, compuesto por sus colaboradores más cercanos, con quienes buscará mejorar la coordinación interna. También encabezará la mesa bonaerense, en la que participarán dirigentes del PRO y aliados distritales, como Cristián Ritondo, José Luis Espert, Diego Santilli, entre otros.

Otro punto central será la jura de Lisandro Catalán como ministro del Interior, un puesto que el gobierno destaca como estratégico para recomponer el vínculo con las provincias. Se considera que al asumir este cargo, Catalán tendrá autoridad formal para dialogar con gobernadores, lo que refuerza su rol político en la estructura nacional.

Para cerrar la jornada, Milei anunciará el Presupuesto 2026 mediante cadena nacional, sin acudir al recinto parlamentario como lo hizo en 2024, alegando que ya no considera necesario explicar allí lo que, según su gobierno, está claro. La presentación buscará además mostrar compromiso con el equilibrio fiscal, otro de los puntos que recibe atención del FMI, junto con posibles reformas tributarias y ajustes normativos.